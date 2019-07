Zombie-Konzerne und Junk-Bonds

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg warnte UBS-Chef Sergio Ermotti davor, die immer expansivere Geldpolitik könne zu Blasen an den Kapitalmärkten führen. Ermotti ist nicht bekannt als Freund der aktuellen Geldpolitik. Wie allen Bankern sind ihm die Negativzinsen ein Dorn im Auge. Wie auch die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel, die den Notenbanken gehört, bestätigt, drückt diese Politik auf die Profitabilität der Banken.