US-Notenbank senkt erstmals seit 2008 den Leitzins

Über den Zinsschritt wurde seit Wochen gemutmasst. Er dürfte den Finanzmärkten und der US-Konjunktur neuen Schwung verleihen. Für die Geldpolitik der Fed ist die Entscheidung eine Zäsur. Im Zuge der verheerenden weltweiten Finanzkrise hatte die Notenbank von Mitte 2008 an die Zinsen deutlich gesenkt, um die Wirtschaft zu stabilisieren. 2015 begann sie, den Leitzins wieder sukzessive zu erhöhen. Allein im vergangen Jahr gab es vier Zinserhöhungen.

Trump: «Die Fed liegt oftmals falsch, wir liegen richtig»

Sehr zum Unmut des US-Präsidenten: Gerade wenige Monate im Amt, fand sich Fed-Präsident Jerome Powell vor einem guten Jahr inmitten der Trump-Rhetorik aus einfachen Wahrheiten und eindeutigen Feindbildern wieder. Jetzt wackelt der Aufschwung, die Märkte haben sich auf die erste Zinssenkung seit bald elf Jahren eingestellt, und die präsidialen Verbalattacken auf das Feindbild Fed haben sich gehäuft.

Am Dienstagmorgen, als sich die Notenbanker um Powell gerade zu ihrer zweitägigen Sitzung eingefunden hatten, machte Trump noch einmal deutlich, er erwarte «eine sehr grosse Zinssenkung». Die allseits erwarteten 0,25 Prozent reichten ihm nicht. «Ich bin einfach sehr enttäuscht von der Fed», rief Trump Reportern vor dem Weissen Haus zu. «Die Fed liegt oftmals falsch. Wir liegen meistens richtig!» Sollte die Konjunktur erlahmen, hätte Trump seine Schuldigen längst benannt, und die braucht er für im Wahlkampf für seine Wiederwahl auch.

Powells Auftritte in der Öffentlichkeit

Powell dagegen hat seine öffentlichen Auftritte in den vergangenen Monaten genutzt, um seine Unabhängigkeit zu pflegen. Anstatt auf politische Angriffe zu reagieren, hielt er sich streng an das Mandat der Notenbank, das in den USA ausser der Geldwertstabilität auch das Ziel einer hohen Beschäftigungsquote umfasst. Powell betonte mehrfach, die Fed sei bereit, die Geldpolitik zu lockern, sollten sich die wirtschaftlichen Aussichten nicht bessern.

Die stehen mit einem US-Wachstum von 2,1 Prozent und einer Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent im zweiten Quartal zwar noch auf solidem Fundament. Die Inflation von 1,6 Prozent ist im Sinne der angestrebten zwei Prozent dagegen zu niedrig, und mit dem von Trump angezettelten Handelskrieg sind die Risiken enorm gewachsen. Die globale Industrieproduktion hat ihren Höhepunkt schon im Sommer 2018 überschritten.

Viele – aber längst nicht alle – Mitglieder des Offenmarktausschusses der Fed hielten deshalb eine Lockerung der Geldpolitik für geboten. So betonte es Powell auch vor drei Wochen im US-Kongress, wobei er sich auf das Protokoll der vorigen Ausschusssitzung im Juni berief: «Unsicherheiten wegen der Handelskonflikte und Sorgen um die Stärke der Weltwirtschaft belasten weiterhin den Ausblick für die US-Wirtschaft», sagte er da. Am meisten Sorgen bereiteten ihm Europa und Asien.