Sie steigen und steigen – doch wie geht es weiter?

Seit Weihnachten haben die Börsen in den USA erneute Kursrekorde erreicht. Dort waren die Aktienmärkte am Donnerstag geöffnet. Der Schweizer Leitzindex SMI notiert am Freitagmittag leicht im Plus. Im ablaufenden Jahr hat er aber ebenfalls um mehr als 27 Prozent zugelegt. In den USA stiegen die Kurse gemessen am breiten S&P 500 Index mit 28,4 Punkten noch stärker an. Gemessen am Index von Technologiewerten wie Amazon, Google, Facebook, Apple oder Microsoft schaffte es der Nasdaq Composite sogar auf einen Kursgewinn von 34,31 Prozent.