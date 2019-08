Schweizer KMU leiden unter Handelskrieg

Heute hat die Credit Suisse eine Studie über die Schweizer KMU-Wirtschaft veröffentlicht. In deren Rahmen wurden 558 kleine und mittlere Unternehmen gefragt, wie sie die verstärkt auftretenden Handelshemmnisse wahrnehmen. Das Resultat: Vor allem exportlastige Sektoren bekommen die Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten zu spüren. In der Uhrenindustrie geben 26 Prozent der befragten Unternehmen an, dass Zölle ein grosses Hindernis darstellen. In der Chemieindustrie sind es 23 Prozent , in der Herstellung von Präzisionsinstrumenten 18 Prozent .