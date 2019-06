«Menschen wie ich sind für die Wirtschaft gefährlich»

Am Freitag demonstrierten Jugendliche aus ganz Europa in Aachen für den Klimaschutz. Viele trugen Parolen gegen das Wirtschaftswachstum und für die Abschaffung des Kapitalismus. Der Ökonom Mathias Binswanger zeigt Verständnis für die Jugendlichen. Aber in seinem neuen Buch «Der Wachstumszwang – Warum die Volkswirtschaft immer weiterwachsen muss, selbst wenn wir genug haben» widerspricht er ihnen.