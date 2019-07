Zombie-Konzerne und Junk-Bonds

Doch die Warnung Ermottis muss ernst genommen werden. Tatsächlich führen die extrem tiefen bis negativen Leitzinsen auf den Kapitalmärkten zu Übertreibungen, die bei einer nächsten Korrektur eine Krise auslösen können.

Wie extrem die Lage an den Kapitalmärkten bereits ist, zeigen zum einen die Renditen von Staatsanleihen. In der Schweiz notierten die Renditen der Bundesanleihen (Eidgenossen) mit einer Laufzeit von 10 Jahren gestern bei Minus 0,6 Prozent und damit dreimal tiefer als zu Jahresbeginn, als sie bei Minus 0,2 Prozent lagen. Das bedeutet, dass Investoren, die die Anleihen über die ganze Laufzeit halten, dem Bund nicht nur Geld leihen, sondern ihm dafür auch noch 0,6 Prozent jährlich bezahlen, statt einen Zins dafür zu erhalten.

Sinkende Anleihenrenditen sind das Spiegelbild steigender Anleihenkurse und damit das Ergebnis einer steigenden Nachfrage danach. Gekauft werden sie vor allem in der Annahme, dass die Kurse weiter steigen, sodass sie mit Gewinn weiterverkauft werden können.

Tiefzins für griechische Staatsanleihen

Ein ähnliches Bild wie in der Schweiz zeigt sich auch bei den Staatsanleihen Deutschlands, die bis zu einer Laufzeit von 20 Jahren unter Null rentieren. Bei beiden Ländern besteht aber immerhin kein Zweifel, ob sie ihre Schulden begleichen können. Anders sieht es zum Beispiel im Falle Griechenlands aus, das noch vor wenigen Jahren vor einem Staatsbankrott stand, wie so oft in der Geschichte des Landes. Trotz einer Staatsverschuldung von mehr als 180 Prozent gemessen am jährlichen Wirtschaftsausstoss bezahlt das Land zurzeit weniger als 2 Prozent auf seinen zehnjährigen Staatsanleihen. Vor vier Jahren waren es noch knapp 15 Prozent.

Gemäss Bloomberg rentieren selbst in Europa bereits 14 Anleihen von Firmen mit einem «Junk-Rating».

Kapitalströme in riskantere Anlagen sind nur die Folge der tiefen und negativen Renditen bzw. Zinsen für sichere Anlagen. So sinken auch die Zinsen von Staatsanleihen in anderen europäischen Schwellenländern Richtung null oder darunter. Das gleiche Bild zeigt sich bei riskanten Unternehmensanleihen. Gemäss Bloomberg rentieren selbst in Europa bereits 14 Anleihen von Firmen mit einem «Junk-Rating», die also von Ratingagenturen als ausfallgefährdet taxiert werden, im negativen Bereich. Die Financial Times nennt als Beispiele dafür die finnische Nokia und die französische Altice. Die Gesamtsumme von Anleihen mit negativer Rendite beläuft sich auf 12 Milliarden Dollar.