Fed-Chef Powell spricht von Risiken für US-Wirtschaft

Seine Kollegin Loretta Mester, Chefin der Fed-Filiale von Cleveland, geht nach eigenen Worten ohne Festlegung in das nächste geldpolitische Treffen. «Derzeit, wenn die Wirtschaft sich weiter wie bisher entwickelt, würde ich wahrscheinlich sagen, dass wir die Dinge so lassen sollten wie sie sind.» Mester hatte die Zinssenkung im Juli nicht unterstützt. Die nächste Zinssitzung ist für den 17. und 18. September geplant.

Aus Sicht des Präsidenten des Fed-Ablegers von Dallas, Robert Kaplan, ist es nicht die Geldpolitik, die die Wirtschaft derzeit belastet. «Das ist die Unsicherheit im Handel. Das ist in einem gewissen Ausmass wahrscheinlich die Immigrationspolitik», sagte er Bloomberg TV.

Bereits am Donnerstag hatte sich die Chefin der Notenbank von Kansas City, Esther George, dafür ausgesprochen, momentan nicht weiter an der Zinsschraube zu drehen. «Wir befinden uns gerade in einer Art Gleichgewicht, und ich würde die Zinsen gerne so belassen», sagte sie Bloomberg TV. Sie sehe aktuell weder eine Abkühlung noch eine Stärkung der Konjunktur.

China kündigt neue Vergeltungszölle an

China hat im Handelsstreit mit den USA heute neue Vergeltungszölle angekündigt. Die Führung in Peking wolle zusätzliche Zölle in Höhe von fünf bis zehn Prozent auf Waren mit einem Volumen von 75 Milliarden US-Dollar erheben, teilte das chinesische Handelsministerium am Freitag mit.

Die Zölle sollen in zwei Schritten am 1. September und 15. Dezember angehoben werden. So soll auf Sojabohnen und Erdölimporte von September an ein Zusatzzoll von fünf Prozent erhoben werden. Autozölle in Höhe von 25 Prozent sollen am 15. Dezember wieder aufgenommen werden.