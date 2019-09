Eine weitere Abschwächung, kaum eine Rezession

Täuschende Entwicklung der Industriebranche

Mit Blick auf die internationale Entwicklung überrascht auf den ersten Blick die starke Entwicklung der hiesigen Industrie. Die Branche konnte um 1,3 Prozent zulegen und wuchs damit fast so stark wie im Vorquartal (1,4 Prozent). Das liegt aber vor allem am Abschneiden des Bereichs Pharma und Chemie, der ebenfalls zur Industrie gezählt wird. Mit einem Anteil von 45 Prozent an den Schweizer Exporten dominiert dieser Sektor den Aussenhandel. Weil dessen Erzeugnisse – etwa Medikamente – in jeder Konjunkturlage benötigt werden, ist er auch weniger durch eine generelle Konjunktureintrübung in den Absatzländern oder durch einen verteuerten Franken betroffen.

Das gilt aber nicht für die übrige Industrie, vor allem aus dem Maschinen-, Elektronik- und Metallbereich. Laut Eric Scheidegger macht sich die internationale Abschwächung in den Auftragsbüchern und den Umsätzen der Unternehmen aus diesen Bereichen bereits deutlich sichtbar.

Einer der Gründe für den weltweiten Abschwung ist der Handelskrieg zwischen den USA und China. Dieser und der nach wie vor ungewisse Ausgang des Brexit belasten die Weltwirtschaft weiter, wobei es angesichts vieler möglicher Szenarien unmöglich ist, daraus eine Prognose abzuleiten.