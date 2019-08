Der Fed-Chef muss in Jackson Hole liefern

Dieses Mal stehen die Vorzeichen auf Sturm. Schon das Motto der Tagung zeugt davon: Challenges of Monetary Policy – Herausforderungen der Geldpolitik. Solche gibt es in der Tat eine ganze Menge. Unter besonderem Druck steht dabei der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, der am Freitag die Eröffnungsrede in Jackson Hole halten soll. Was immer Powell seinen Kollegen in seiner Rede sagen wird – US-Präsident Trump und die Märkte sind nur an einer Botschaft interessiert: Sie erwarten deutliche Hinweise auf weitere Zinssenkungen in den USA. Fehlen solche gänzlich, dürften beide heftig reagieren. Und Powell wird kaum enttäuschen – so zumindest ist man unter Beobachtern überzeugt.

Donald Trump macht schon seit längerem deutlich, dass er mit dem von ihm ausgewählten Fed-Chef äusserst unglücklich ist. Die im Juli eingeleitete Zinssenkung um 0,25 Prozent auf ein Zielband zwischen 2 und 2,25 Prozent geht ihm viel zu wenig weit. Per Tweet und TV-Interviews zweifelt er immer wieder an Powells Einschätzungsfähigkeit und wirft ihm vor, der US-Wirtschaft und damit politisch ihm selbst zu schaden. Eine heiss laufende Wirtschaft ist Trumps wichtigstes Wahlkampfargument. Jüngst erklärte er, Powell wäre ohne ihn ein Niemand, und jetzt, da er selbst etwas aus ihm gemacht habe, wolle Powell allen zeigen, wie stark er sei. Trump machte auch schon deutlich, dass er Powell auch wieder von seinem Posten entfernen könne. Gemäss geltender Rechtsauffassung ist dies aber angesichts der Unabhängigkeit des Fed unmöglich, und Powell selbst hat schon erklärt, dass er einer entsprechenden Aufforderung durch den US-Präsidenten nicht nachkommen würde.

Druck von allen Seiten

Gemessen an der aktuellen Stärke der US-Wirtschaft, gäbe es eigentlich wenig Gründe, die für eine weitere Zinssenkung nach der jüngsten im Juli sprechen. Die von Trump unmittelbar nach der letzten Entscheidung des Fed angekündigte Verschärfung des Handelskriegs (mit der Ankündigung von höheren Zöllen auf praktisch allen Importen Chinas in die USA) befeuert aber die Sorgen vor einer deutlichen Eintrübung der Wirtschaft. Warnsignale liefern auch Daten zu einem Wachstumseinbruch in Deutschland – der grössten Wirtschaft der Eurozone – und in China.

Die Ängste haben die Flucht in als sicher geltende Staatsanleihen weiter angetrieben, was auf deren Rendite drückt. Weltweit liegt die Rendite (die Verzinsung) bereits bei Anleihen im Gesamtwert von 17 Billionen Dollar im negativen Bereich. Das heisst, die Schuldner können sich Geld ausleihen und erhalten sogar noch einen Zuschlag dafür. Das gilt auch für die Staatsanleihen der Schweiz.

Wenn Erwartungen ihre Erfüllung einfordern

Und weil die Rendite der längerfristigen Anleihen in den USA noch unter jene mit einer kürzeren Frist gefallen ist, deuten das viele als Signal einer kommenden Rezession, weil diese Rendite-Konstellation früher dazu geführt hat. Auch daher erwartet man auf den Märkten eine weitere Zinssenkung durch das Fed. Das Absurde daran: Die tieferen längerfristigen Zinsen beziehungsweise Renditen zeugen von der Erwartung tieferer Leitzinsen durch das Fed in Zukunft. Diese Erwartung wird nun dafür als Argument ins Feld geführt, warum das Fed sich auch so verhalten soll. Enttäuscht Powell, droht eine scharfe Kurskorrektur an den Märkten.