Wenn die grössten Kapitalisten den Kapitalismus kritisieren

Risikofaktor Populismus

Auch andere Unternehmensführer zeigen sich zunehmend besorgt, auch wenn sie das nicht so dramatisch ausdrücken wie Ray Dalio – vor allem angesichts der gewachsenen Ungleichheit. Die «Financial Times» führt etwa Evan Greenberg an, Chef des Versicherungskonzerns Chubb, der seinen Sitz in der Schweiz hat. Grosse Konzerne wie General Electric oder Honeywell haben damit begonnen, Populismus und ein negatives politisches Klima gegenüber multinationalen Konzernen als Risikofaktoren in ihren Unternehmensberichten aufzuführen.

«Selbst bei Jesus Christus nicht gerechtfertigt»: Disney-Chef Bob Igers Gehalt in einem filmreifen Vergleich.

Abigail Disney aus der Familie des gleichnamigen Konzerngründers Walt Disney machte mit der Kritik am 66 Millionen schweren Gehalt von Disney-Konzernchef Bob Iger von sich reden. «Selbst bei Jesus Christus wäre es nicht gerechtfertigt, wenn er 500-mal den Medianlohn beziehen würde», meinte sie lakonisch.

Die amerikanischen Unternehmenschefs kassieren noch deutlich mehr als ihre Kollegen in anderen Ländern und profitieren vom gegenwärtigen System damit besonders stark. Dass die Kritik an der Ungleichheit und am Kapitalismus nun auch aus ihren Reihen stammt, wird zwar in der Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen, doch ihre Aussagen haben in der amerikanischen Politik nur beschränkt Gewicht, unter anderem deshalb, weil die Bosse in diesem Gebiet keine grosse Glaubwürdigkeit geniessen. Kritiker monieren zudem, dass es letztlich weniger darauf ankommt, was diese Leute sagen, sondern darauf, was sie auch tatsächlich unternehmen.