Warum die Schweiz stärker von China abhängig ist als gedacht

Doch selbst für den Fall einer gütlichen Einigung zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften dürften die von China ausgehenden Wachstumsimpulse in den kommenden Jahren fühlbar geringer ausfallen. Neben dem verlangsamten Bevölkerungszuwachs verweisen Beobachter auf den dramatisch gestiegenen Schuldenstand: Beides zusammen könnte das fernöstliche Riesenreich in ähnlicher Weise zurückbinden, wie das Japan in den 1980er-Jahren widerfahren war.

Überschaubares Exportvolumen nach China

Die Credit Suisse ist in ihrer heute veröffentlichten vierteljährlichen «Monitor»-Ausgabe der Frage nachgegangen, wie stark ein chinesischer Wachstumseinbruch auf die heimische Wirtschaft durchschlagen würde. Um den Befund vorwegzunehmen: Wir wären merklich stärker betroffen, als die Exportstatistiken vordergründig vermuten lassen. So exportieren Schweizer Unternehmen wertmässig immer noch fast doppelt so viele Güter in die benachbarten deutschen Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern als nach China. Weitet man den Blick auf Deutschland insgesamt aus, ist das Exportvolumen in den wichtigsten Schweizer Absatzmarkt fast viermal so gross.

Der chinesische Markt rangiert in der hiesigen «Export-Hitparade» auf Platz fünf – mit einem letztjährigen Güterstrom im Volumen von 12 Milliarden Franken. Unsere Firmen nehmen damit jeden 20. Exportfranken im Reich der Mitte ein; unter Einschluss von Hongkong steigt der Anteil an den Gesamtausfuhren auf nach wie vor wenig beeindruckende 8 Prozent.

Das Exportvolumen ist also nicht nur überschaubar, zugleich sind die Schweizer Ausfuhren nach China auch weitaus mehr «immun» gegenüber Konjunkturausschlägen in Fernost als deutsche, amerikanische oder japanische. Das hängt mit der Struktur der heimischen China-Exporte zusammen: Knapp die Hälfte entfällt auf die Branchen Pharma, Chemie und Medizinaltechnik, die sich in der Vergangenheit weitgehend unabhängig von Chinas konjunktureller Verfassung entwickelt haben. Falls China nächstens einen Schnupfen bekommt, dürfte das Fieberthermometer in Deutschlands oder Japans Wirtschaft also deutlich höher steigen als hierzulande.

Uhrenverkäufe abhängig von chinesischen Touristen

Wir sollten uns aber deswegen nicht allzu sorglos in Sicherheit wiegen, wie die Credit-Suisse-Experten betonen. Denn die andere Hälfte der Schweizer Ausfuhren nach China ist sehr wohl abhängig vom dortigen Geschäftsgang. Das gilt in besonderem Masse für die Lebensmittelindustrie, aber auch für zwei weitere Schwergewichte unter den heimischen Exportbranchen, nämlich die Uhren- sowie die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie.