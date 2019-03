Trumps Provokateur für die Notenbank

Als Mitglied dieses siebenköpfigen Gremiums – das derzeit aber nur aus fünf Mitgliedern besteht – würde Moore der obersten Führungsebene der weltweit wichtigsten Notenbank angehören. Und das für eine gestaffelte Amtszeit von insgesamt 14 Jahren. Im Offenmarktausschuss der Federal Reserve, in dem die zinspolitischen Entscheide gefällt werden, hätte Moore eine von 12 Stimmen. Ob er in diesen Kreis aufgenommen wird, darüber muss nun der US-Senat das letzte Wort sprechen.

Stramm auf Trumps Kurs

Angesichts der herausragenden Stellung von US-Notenbankgouverneuren, die auch zentrale Weichen für die Weltwirtschaft stellen, sollte die fachliche Kompetenz von Bewerbenden ausser Frage stehen. Um so irritierender ist die hitzige Debatte, die sich in den USA um Moore entzündet hat: Selten zuvor ist einem Notenbank-Anwärter von so vielen Expertenstimmen schlicht das nötige Wissen und die Eignung für das Amt abgesprochen worden.

Was Moore auszeichnet – jedenfalls aus Sicht von Trump –, ist seine heftige Kritik am geldpolitischen Kurs der amerikanischen Währungshüter. Genau wie der Herr im Weissen Haus, für den er bereits während der Präsidentschaftskampagne 2016 als Wirtschaftsberater gearbeitet hatte, wetterte Moore gegen den im letzten Jahr von der Notenbank verfolgten Kurs stetiger Zinserhöhungen. Dadurch werde die Wirtschaft in den USA abgewürgt, fürchten er und der Präsident.

In einem Interview mit dem «Wall Street Journal» im letzten Dezember bezeichnete Moore die Federal Reserve wörtlich als «Desaster» und den Notenbankchef Jerome Powell nannte er «völlig inkompetent». Bei anderer Gelegenheit sprach sich Moore dafür aus, dass es Trump erlaubt sein sollte, Powell zu entlassen. Das Gesetz besage, dass der Präsident den Notenbankchef ersetzen könne, wenn es gute Gründe dafür gebe. Diese Bedingung sei erfüllt, so Moore in einem Radiointerview, denn Powell sei dabei, «die Wirtschaft zu zertrümmern».

Das Geschwätz von gestern

Drei Jahre zuvor hatte Moore noch den gegenteiligen Standpunkt vertreten. Nicht minder harsch wie zuletzt Powell hatte er im Dezember 2015 die damalige Notenbankchefin Janet Yellen und ihren Vorgänger Ben Bernanke attackiert, weil sie die Wirtschaft nach der Finanzkrise von 2008/09 viel zu lange mit viel zu viel Geld versorgt hätten. All die damaligen geldpolitischen Stimulierungen, so Moore, hätten nichts gebracht, um die Wirtschaft zu beleben und neue Arbeitsplätze zu schaffen.