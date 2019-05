Trumps Eskalation ist nur ein Bluff

Wird diese Drohung ernst genommen, so entspricht sie dem Worst-Case-Szenario: In diesem Fall würden chinesische Güter im Wert von über 700 Milliarden Dollar mit Zöllen so stark verteuert, dass sie gemäss Analysen des Weltwährungsfonds zwangsläufig eine globale Rezession auslösen würden.

Entsprechend nervös reagierten die Finanzmärkte. Am schlimmsten erwischte es die Aktienmärkte in China. Der Leitindex der Börse in Shanghai fiel um 5,6 Prozent und jener in Shenzhen um 7,4 Prozent. Auch an den anderen asiatischen Märkten, in Europa und den USA gaben die Börsen nach, allerdings überschaubar im Rahmen von bis 2 Prozent.

Man lasse nicht mit der Pistole am Kopf mit sich verhandeln, sagt Peking – und schickt doch eine Delegation nach Washington, um weiter zu verhandeln.

Die verhaltene Reaktion kann zunächst mit der Reaktion der chinesischen Delegation erklärt werden. Man lasse nicht mit der Pistole am Kopf mit sich verhandeln, hiess es zwar zunächst in Peking. Dennoch sicherte China gestern zu, eine Delegation nach Washington zu schicken und weiter zu verhandeln. Wann das der Fall sein wird, blieb offen, weshalb die Lage angespannt bleibt.

Trump stiess auch im eigenen Land auf heftige Kritik und Unverständnis. Eine Koalition von mehreren Handelsorganisationen mit dem Namen «Tariffs Hurt the Heartland» warf dem Präsidenten vor, mit den angedrohten Zöllen vor allem den US-Konsumenten zu schaden. Die höheren Abgaben würden jede Familie in den USA 500 Dollar pro Jahr kosten. Entgegen Trumps Behauptung, wonach Handelskriege leicht zu gewinnen seien, sei niemand Gewinner der Eskalation, erklärte Tim Stratford, Vorsitzender der US-Handelskammer in China. «Die Strafzölle schmerzen beiden Seiten gleichermassen.»

Fraglich ist, ob Trump seine Drohungen überhaupt durchsetzen könnte. Dies, weil grosse Teile der US-Wirtschaft von chinesischen Importen abhängig sind und genügend Zeit haben müssten, um sich auf eine derart dramatische Verteuerung der Einfuhren vorzubereiten und andere Anbieter im asiatischen Raum zu finden. Eine Durchsetzung der neuen Zölle in wenigen Tagen würde laut Handelsexperten vor Gericht angefochten und die US-Position gegenüber China schwächen. «Mit Trump weiss man zwar nie», meint Chad Brown vom Peterson Institute for International Economics, «aber auch dies könnte lediglich eine Drohgebärde sein».