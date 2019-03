Es ist nicht vorbei, wie die gestern vom Handelsdepartement der USA veröffentlichten Zahlen zeigen. Beim Warenhandel ist das Defizit der USA im gesamten Jahr 2018 auf den höchsten je erreichten Wert von 891 Milliarden Dollar angestiegen, bezieht man die Dienstleistungen mit ein, beläuft sich das Defizit auf 621 Milliarden Dollar, das höchste seit der Finanzkrise.

Schaut man die Entwicklung des Defizits im Zeitverlauf an, so ist es nicht nur jeden Monat seit der Wahl von Donald Trump weiter angestiegen, sondern auch deutlich stärker als in der Zeit vor seiner Präsidentschaft. Allein das Defizit der USA gegenüber China – dem Hauptfokus der ganzen Auseinandersetzung – ist jedes Jahr, seit Trump an der Macht ist, weiter angestiegen.

Zölle sind nicht das Grösste

Diese Daten sind eine schwere Blamage für die Handelskriegs-Politik, die Donald Trump losgetreten hat. Dass die Länder der Welt deutlich mehr Güter und Dienstleistungen nach Amerika liefern, als die USA umgekehrt in die Welt verkaufen, ist für den US-Präsidenten ein Zeichen dafür, dass sein Land von den anderen über den Tisch gezogen wird. Seine Schlussfolgerung: «Zölle sind das Grösste», wie er es per Twitter verkündete. Verteuern die Amerikaner die ausländischen Güter, so seine Logik, werden deren Produkte weniger eingekauft und jene aus den USA dafür mehr. Das Handelsdefizit müsste also schrumpfen.

Doch Länder funktionieren nicht wie Unternehmen. Verkäufe eines Landes ins Ausland treiben keine Gewinne, und Einkäufe aus dem Ausland sind keine verlusttreibenden Kosten. Beim Aussenhandel geht es um einen Tausch. Und wenn in einem Land wie in den USA generell mehr ausgegeben wird – durch Unternehmen für Investitionen, durch Konsumenten oder durch den Staat –, als Einkommen durch die eigene Produktion entsteht, dann können nur Importüberschüsse und eine damit verbundene steigende Verschuldung gegenüber dem Ausland für den Ausgleich sorgen.

Mit seinen Steuererleichterungen im Umfang von 1,5 Billionen Dollar, die Trump im Jahr 2017 auf den Weg brachte, hat er die Ausgaben und die Verschuldung der USA weiter befeuert und damit auch die Importüberschüsse.

Ökonomen sind nicht überrascht

Für Ökonomen ist deshalb das Aussenhandelsergebnis keine Überraschung. Aus ihrer Sicht war die Argumentation nie überzeugend, dass sich mit höheren Zöllen die Defizite verringern lassen. Eine Erklärung dafür liefert auch die Kapitalverkehrsbilanz. Sie ist die andere Seite der Aussenhandelsbeziehungen und zeigt den Verlauf der Kapitalströme.