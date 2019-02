Am Montag hatten die Ölpreise mit kräftigen Verlusten auf abermalige Kritik von US-Präsident Donald Trump an der Preisstrategie des Rohölkartells Opec reagiert. Trump hatte getwittert, dass die Ölpreise zu stark stiegen und die Opec sich «entspannen» solle.

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike - fragile!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019