Mit neuen Daten und Umfragen haben Ökonomen der Credit Suisse in einer Studie anschaulich nachgezeichnet, wie sich der Schweizer Detailhandel in den letzten Jahren verändert hat. Zunächst die gute Nachricht: Die Branche konnte den Umsatz im vergangenen Jahr leicht steigern. Doch die Ökonomen stellten fest, dass Detailhändler hierzulande im internationalen Vergleich hinterherhinken: Zwischen 2005 und 2017 haben sich in fast keinem westeuropäischen Land die Umsatzzahlen so zögerlich entwickelt wie in der Schweiz, schreiben die Analysten.