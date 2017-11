Schweizer Wirtschaft schaltet einen Gang höher

Noch mehr Wachstum in Sicht

Die Schweizer Wirtschaft dürfte noch einen Zacken zulegen. Darauf deutet das KOF-Konjunkturbarometer hin. Der Frühindikator für die Schweizer Wirtschaft ist im November um 0,5 Punkte auf 110,3 Punkte gestiegen – der dritte Anstieg in Folge.



Die Schweizer Konjunktur gewinne zum Jahresende hin weiter an Fahrt, teilte die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich am Donnerstag mit. Wie bereits im Vormonat ist das Verarbeitende Gewerbe für einen wesentlichen Teil des Anstiegs verantwortlich. Gut läuft es insbesondere in der Elektroindustrie, in der Holzindustrie und in der Chemie. Die Aussichten für den Konsum und das Gastgewerbe haben sich kaum verändert. Bergab geht es beim Bankgewerbe. (sda)