Hotels hoffen auf leichte Preiserhöhungen

Die Schweizer Hoteliers wollen die aktuelle Trendwende im Tourismus nutzen, um die Preise wieder leicht zu erhöhen. «Man will ja investieren - in die Infrastruktur, in das Hotel und in gute Löhne, um dem Fachkräftemangel zu begegnen», sagte Hotelleriesuisse-Präsident Andreas Züllig an der Jahresmedienkonferenz von Schweiz Tourismus am Dienstag.

Vor dem Höhenflug litt der Tourismus aber unter starken Rückgängen aus Europa. «Wir waren also froh, wenn wir überhaupt die Preise halten konnten», sagte Züllig. Es sei nachvollziehbar, dass einige dann die Preise gesenkt hätten, um doch noch Gäste anzulocken.

Gerade die Bergregionen hatten grosse Verluste zu beklagen. Das sei nicht nur vom Wetter und vom Wechselkurs beeinflusst, sondern auch vom Verhalten, erklärte Züllig. So gehe der Trend zu kurzfristigen Buchungen und Kurzaufenthalten - die durchschnittliche Aufenthaltsdauer sei gesunken.