Die nächtliche Unruhe um den Franken ist kein Einzelfall. Zu noch heftigeren Währungsausschlägen in diesem Zeitfenster ist es auch schon beim australischen Dollar, dem neuseeländischen Dollar, dem südafrikanischen Rand und dem japanischen Yen gekommen.

Eine dramatische Aufwertung ohne erkennbaren Auslöser beim Yen am 3. Januar dieses Jahres hat dazu geführt, dass die australische Notenbank (Reserve Bank of Australia) sich diesem Phänomen genauer angenommen hat. In der ausgehenden Woche hat sich auch das britischen Finanzblatt «Financial Times» mit dem Thema befasst.

Risiko für die Finanzstabilität

Selbst wenn jeweils nach den Ausschlägen der Währungen die Kurse wieder auf die ursprünglichen Werte zurückkehren, kann die Entwicklung potenziell gefährliche Folgen haben. Viele Finanzderivate, die zur Absicherung eingegangener Positionen auf den Kapitalmärkten dienen, sind mit Währungskursen verknüpft. Solche Derivate werden ausgelöst bzw. verändern ihren Wert, wenn Währungskurse ein vorbestimmtes Niveau erreichen.

Treten nun unerwartete Extremwerte bei den Währungen auf, können solche Finanzderivate Verluste erleiden. Drastische Wertänderungen bei Derivaten können ihrerseits wieder auf die Kapitalmärkte zurückwirken, etwa wenn Hedge Funds Notverkäufe tätigen müssen, um eine erhöhte Liquidität bereitstellen zu können. Im schlimmsten Fall, so schreibt die «Financial Times», kann so die Finanzstabilität gefährdet werden.

An einem gewöhnlichen Tag werden am internationalen Währungsmarkt laut Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich mehr als 5000 Milliarden Dollar umgesetzt. Dollar, Euro und Yen sind die am meisten gehandelten Währungen, der Franken folgt auf Platz sieben. Starke Ausschläge sind auf einem derart liquiden Markt nicht zu erwarten.