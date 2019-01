Es kommt selten vor, dass Christoph Blocher, Ex-Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand und Rudolf Strahm einer Meinung sind. Nun aber erheben sie mit Blick auf die Europapolitik dieselben Forderungen an den Bundesrat. So prophezeite Christoph Blocher bereits vor Monaten, der Herbst könnte unangenehm werden. Die EU werde den Druck auf die Schweiz erhöhen, sie wolle das Rahmenabkommen als Druckmittel gegen die Engländer einsetzen. «Nachteile und kleinere Erpressungen werden folgen, wie die EU das schon mit der Börsenäquivalenz versucht hat», sagte Blocher in der NZZ. Die Schweiz solle sich darauf vorbereiten und Gegenmassnahmen bereithalten.