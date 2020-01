«Man sollte die Rhetorik des US-Präsidenten sehr ernst nehmen»

Es regnet und stürmt an diesem Dienstag in London, wir treffen Philipp Hildebrand, Vizepräsident von Blackrock, am Hauptsitz des grössten Vermögensverwalters der Welt. Der einstige Chef der Schweizerischen Nationalbank empfängt uns im 12. von 13 Stockwerken. Nach dem rund eineinhalbstündigen Interview führt uns Hildebrand in sein persönliches Büro, wo seine Herkunft unübersehbar ist: An den Wänden hängen Fotos von Bergen – unter anderem des Matterhorns – sowie ein Kunstplakat, das für den Winter in Davos wirbt. In die Bündner Ortschaft wird Hildebrand nächste Woche reisen, um wie jedes Jahr am Weltwirtschaftsforum teilzunehmen.