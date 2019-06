Jetzt kommt der SNB-Leitzins

Allerdings würden der Dreimonats-Libor und der Saron zurzeit praktisch auf demselben Niveau liegen. Mit der Festlegung des SNB-Leitzinses auf -0,75 Prozent ergäben sich also unveränderte Verhältnisse am Geldmarkt.

Der Dreimonats-Franken-Libor ist der durchschnittliche Zinssatz, zu dem eine ausgewählte Gruppe von Banken in London bereit ist, sich gegenseitig Kredite mit einer Laufzeit von drei Monaten in Schweizer Franken zu gewähren. Dieser wurde am Mittwoch bei -0,7110 Prozent festgelegt. Das SNB-Zielband lautete auf -1,25 Prozent bis -0,25 Prozent.

Unverändert expansiv

Die aktuelle Geldpolitik der SNB bleibt durch die Anpassung unverändert. Die Annahme eines unveränderten Zinses führe im gegenwärtigen Umfeld zu einer identischen Prognose, sagte Jordan.

Die SNB hatte im Dezember 1999 auf eine zinsorientierte Geldpolitik umgestellt und ein Zielband für den Dreimonatssatz am Geldmarkt festgelegt. Zuvor hatte sie auf die Geldmengen geachtet.

Grossbanken müssen jetzt Notfallpläne für Krisenfall fertigstellen

Die Grossbanken UBS und Credit Suisse sind für Krisenzeiten deutlich besser gewappnet als noch während der Finanzkrise, stellte die SNB ausserdem in ihrem am Donnerstag veröffentlichten «Bericht zur Finanzstabilität 2019» fest. Auch im vergangenen Jahr wurden weitere Fortschritte gemacht. Trotzdem sieht die Schweizerische Nationalbank (SNB) noch weiteren Handlungsbedarf.

Systemrelevante Banken wie die UBS und die Credit Suisse fallen unter die so genannte «Too big to fail»-Regulierung. Es müssen Vorgaben in zwei Bereichen erfüllt werden, die sich gegenseitig ergänzen: Zum einen soll die Widerstandskraft der Banken erhöht werden, sodass es weniger wahrscheinlich ist, dass diese in Schieflage geraten. Dabei steht im Vordergrund, wie gut die Institute Verluste absorbieren können.

Falls aber dennoch der Ernstfall eintreten sollte, soll die Regulierung zweitens eine geordnete Sanierung und Abwicklung ohne öffentliche Mittel ermöglichen. Daher sind die Grossbanken dabei, Notfallpläne zu erstellen.

Als systemrelevant oder «too big to fail» (deutsch: zu gross zum Scheitern) werden in der Schweiz neben der UBS und der Credit Suisse auch die Postfinance, Raiffeisen und Zürcher Kantonalbank (ZKB) eingestuft.

Nachbesserung auf Stufe Konzerngesellschaften

Um die Widerstandsfähigkeit der beiden Grossbanken zu analysieren, betrachtet die SNB drei Elemente: das regulatorische Kapital, das Verlustpotential sowie die Marktbewertung unter anderem durch Ratingagenturen. Sowohl die UBS als auch die Credit Suisse hätten ihre Kapitalisierung insgesamt leicht verbessert - trotz der moderaten Verschlechterung des wirtschaftlichen und finanziellen Umfelds, geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht zur Finanzstabilität 2019 hervor.