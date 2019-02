Die Preise seien deshalb stabil, weil Immobilienbesitzer wenig Druck verspürten, die Mieten nach unten anzupassen, so Papp. «Sie lassen die Wohnung lieber ungenutzt und warten zu, bis jemand gewillt ist, den verlangten Mietpreis zu bezahlen.»

Bevölkerungszahl gesunken

Ein weiterer Grund für die hohen Preise sei, dass St. Moritz als Marke ein zahlungskräftiges Publikum anziehe. «Leidtragende dieser Entwicklung sind Ortsansässige, die kein Wohneigentum besitzen, und Personen, die sich der Arbeit wegen dauerhaft in St. Moritz niederlassen wollen», so Papp.

Dies habe sogar zur Folge gehabt, dass die Bevölkerungszahl in St. Moritz in 40 Jahren um rund 1000 Personen auf rund 5000 gesunken sei. Diese Anwohner hätten sich günstigere Wohnungen in angrenzenden Gemeinden gesucht.

Ausweichen in Nachbarsgemeinden

Ein weiterer Mietpreis-Hotspot neben St. Moritz ist Zermatt. Hier kostet eine Familienwohnung im Schnitt monatlich 2800 Franken, was 49 Prozent über dem Kantonsmedian liegt. Paarwohnungen liegen bei rund 2200 Franken, Singlewohnungen bei 1022 Franken.

Anders als in St. Moritz ist in Zermatt der Wohnraum knapp – vor allem in der Wintersaison. «Für Arbeitende und Ansässige ohne Wohneigentum findet sich kaum eine bezahlbare Bleibe», so Papp von Comparis. «Die hohen Preise treiben deshalb Haushalte der unteren und mittleren Einkommensklasse verstärkt in die günstigeren Nachbarsgemeinden Täsch und Randa.»

Zermatt will günstigen Wohnraum schaffen

Das Problem hat auch die Gemeinde erkannt, sie hat das Projekt «Bezahlbarer Wohnraum im inneren Mattertal» ins Leben gerufen. Zermatt und die Nachbarsgemeinde Täsch setzen auf eine Genossenschaft, die im Auftrag von Immobilienbesitzern Wohnungen zur Verwaltung übernehmen und so bezahlbaren Wohnraum schaffen soll. Diese soll bis im Sommer gegründet werden.