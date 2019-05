Handelsstreit zieht die Börsen tief nach unten

Uber fällt weiter zurück

Börsenneuling Uber fiel in der Gunst der Anleger weiter zurück. Die Aktien des Fahrdienstvermittlers verloren knapp elf Prozent. Bereits am ersten Handelstag am Freitag waren Anleger auf die Bremse getreten – die Uber-Aktien schlossen bei 41,57 Dollar, Ausgabekurs war 45 Dollar. Die Anteilsscheine des kleineren Konkurrenten Lyft brachen fast sechs Prozent ein.

Die in den USA notierten Teva-Aktien verloren fast 15 Prozent. 44 US-Bundesstaaten hatte Klage gegen zahlreiche Pharmafirmen wegen unerlaubter Preisabsprachen von Pharmafirmen eingereicht, wie die Staatsanwaltschaften am Wochenende mitteilten. Auch die Ratiopharm-Mutter ist betroffen. Das Unternehmen wies die Vorwürfe zurück.

An der New York Stock Exchange wechselten rund eine Milliarde Aktien den Besitzer. 620 Werte legten zu, 2981 gaben nach und 243 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 2,43 Milliarden Aktien 514 im Plus, 2631 im Minus und 113 unverändert. Die US-Kreditmärkte waren als sicherer Hafen gefragt und legten zu. Die zehnjährigen Staatsanleihen gewannen 14/32 auf 99-23/32. Die Rendite sank auf 2,4050 Prozent. Der 30-jährige Bond rückte um 22/32 auf 100-23/32 vor und rentierte mit 2,8385 Prozent.

Die Furcht vor einem Handelskrieg verschreckte auch Anleger in Europa. Der Dax fiel 1,5 Prozent auf 11.876 Punkte, der EuroStoxx50 büsste 1,2 Prozent auf 3320 Zähler ein.