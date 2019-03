Der aktuelle Verlust ist zumindest für die öffentliche Hand kein Problem, weil die Gewinnausschüttung an diese wie erwartet gesichert bleibt. Die laut Vereinbarung maximal möglichen zwei Milliarden Franken an Bund (ein Drittel davon) und Kantone (zwei Drittel) kommen zur Auszahlung. Das ist immer dann der Fall, wenn die Ausschüttungsreserve der SNB nach der Gewinnverteilung nicht negativ wird (das ist die Voraussetzung für eine Milliarde) beziehungsweise noch mindestens 20 Milliarden Franken beträgt (das ist die Voraussetzung für die zweite Milliarde). Der weitaus grösste Teil des Gewinns geht in die Rückstellungen für Währungsreserven. Das sind im laufenden Jahr 5,4 Milliarden Franken.

Das täuschende Gewinnpolster

Doch selbst nach der Auszahlung und der Rückstellung sowie einer Dividendenzahlung von 1,5 Millionen bleiben noch immer rund 45 Milliarden an Ausschüttungsreserve in der Bilanz der Nationalbank zurück. Daraus lässt sich errechnen, wie hoch der Verlust der SNB im laufenden Jahr ausfallen kann, damit die Öffentlichkeit auch für 2019 wieder zum Zug kommt. Nach Abzug von erwartbaren weiteren Zuweisungen an die Rückstellungen für Währungsreserven und den restlichen Kosten würden vorsichtig gerechnet rund 38 Milliarden Franken Ausschüttungsreserven verbleiben. Das bedeutet, dass selbst dann, wenn die SNB im laufenden Jahr einen Verlust von rund 37 Milliarden Franken schreibt, erneut eine Milliarde Franken zur Auszahlung an die Öffentlichkeit käme, bei einem Verlust von rund 16 Milliarden wären es sogar 2 Milliarden.

Die verbleibenden 45 Milliarden Franken Ausschüttungsreserven erscheinen auf den ersten Blick als ein starkes Polster. Doch der Eindruck trügt: Angesichts des Umfangs der Devisenreserven von 764 Milliarden Franken in der insgesamt 817 Milliarden umfassenden Bilanz der Nationalbank müssen die Devisenanlagen nur 5,9 Prozent an Wert verlieren, und schon ist das Polster aufgebraucht, jeder höhere Wertverlust beschert der SNB rasch wieder Milliardenverluste.

Die grosse Bedeutung der Börse

Verluste bei den Devisenreserven drohen auch dann, wenn der Franken zu anderen Währungen stabil bleiben würde, nämlich wenn die Aktienkurse oder jene der Anleihen einbrechen würden. Auch das Ergebnis 2018 wird stärker durch Kursverluste von Kapitalanlagen, als durch Währungsverluste belastet. Kursverluste auf Aktien schlugen mit 12,4 Milliarden negativ zu Buche, Verluste auf Anleihen mit 5,6 Milliarden. Diesen Kapitalmarktverlusten von 18 Milliarden standen dagegen «nur» Verluste durch Wechselkursänderungen von 11,3 Milliarden Franken gegenüber. Gemildert wurde der Kursverlust der Kapitalmarktanlagen jedoch durch Zinsen auf Anleihen von 9,6 Milliarden und durch Dividenden auf Aktien von 3,4 Milliarden.

Wenn sich aber die Weltwirtschaft deutlich abschwächt oder sogar eine Krise droht, würden die Aktienmärkte erneut nach unten korrigieren und die Gefahr einer erneuten Aufwertung des Frankens wäre gross. Gleich beides würde dann den Wert der Devisenreserven schrumpfen und deshalb die Wahrscheinlichkeit hoher Verluste der SNB steigen lassen.