Ein Schreckenszenario für die Eurozone und die Schweiz

Die Autoren der Studie haben drei Entwicklungsszenarien zur wirtschaftlichen Entwicklung aufgestellt. Nur in einem Szenario kommt es zu keiner Rezession und zu einer Normalisierung auch der Geldpolitik. Ein weiteres Szenario spielt die Folgen einer milden Rezession durch, und ein letztes dreht sich um die Folgen einer Katastrophe im Ausmass der Finanzkrise von 2008 mit einem Einbruch der Wirtschaft um insgesamt 6 bis 7 Prozentpunkten über eineinhalb Jahre.

Der Auslöser kommt von der Weltwirtschaft

Keines der Szenarien ist als Prognose zu verstehen, dennoch rechnen die Ökonomen eher mit einer weiteren Abschwächung der Eurozone in den nächsten Jahren. Den Auslöser dafür sehen sie allerdings nicht in der Eurozone selbst, sondern in anderen Weltgegenden. Eine weitere Abschwächung in China könnte ein Grund dafür sein oder eine Rezession in den USA. Dass es zu einer solchen bis Ende 2021 kommen könnte, damit rechnet laut der Studie sogar die Mehrheit der Ökonomen.

Je nach dem Ausmass einer Rezession in der Eurozone gleichen die von den UBS-Ökonomen berechneten Folgen stark den Entwicklungen, wie wir sie auf dem Höhepunkt der Eurokrise in den Jahren von 2010 bis 2012 gesehen haben, als zeitweise die Existenz des Euro infrage stand. Grund dafür war ein weitgehender Zusammenbruch des Vertrauens in die Regierungen der südlichen Länder der Währungsunion, ihre Schulden bedienen zu können. Aus diesem Grund mussten diese Länder immer höhere Zinsaufschläge für ihre Schulden bezahlen, was ihre Schuldentragfähigkeit weiter beeinträchtigt hat.

Erst das entschiedene Eingreifen von Mario Draghi, dem Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), hat die Lage wieder stabilisiert. Berühmt geworden ist damals seine Aussage, dass er alles tun werde, was nötig ist, um die Eurozone zu retten. Damit war gemeint, dass die EZB im Notfall und unter Bedingungen ohne Einschränkung die Staatsanleihen gefährdeter Länder aufkaufen würde, damit diese nicht wegen sonst unbegrenzt steigender Risikoaufschläge auf ihren Zinsen in den Ruin getrieben werden.

Nicht die Reformen sorgten für Stabilität

Seit dieser Zeit ist die Wirtschaft der Eurozone stark gewachsen, und eine Reihe weiterer Bedingungen haben sich verbessert: So verzeichnen sehr viel weniger Mitgliedsländer Defizite im Aussenhandel, und wo sie noch bestehen, sind sie meist gefallen. Das Gleiche gilt für die Staatsdefizite der Mitgliedsländer. Doch das liegt weniger an fundamentalen politischen Reformen als vielmehr an einer besseren Konjunktur. Profitiert haben die Europäer in jüngster Zeit vor allem von einer guten Lage in der Weltwirtschaft. Das zeigt sich etwa daran, dass der Handelsüberschuss der gesamten Währungsunion seit der Eurokrise bis 2017 jedes Jahr angestiegen ist und im erwähnten geringeren Anteil der Länder, die noch Aussenhandelsdefizite verzeichnen. Gegen eine Entwarnung spricht zudem der Umstand, dass die Verschuldung der Euroländer nach wie vor aussergewöhnlich hoch ist. Nur in acht von insgesamt 19 Euromitgliedsländern liegt die Staatsverschuldung unter 60 Prozent, gemessen am Bruttoinlandprodukt – über diese Marke dürfte sie gemäss den Regeln der Währungsunion eigentlich gar nicht steigen.