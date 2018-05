Druck auf Franken, Börsen geben nach – Italien steckt Märkte an

1.1476 Franken kostete ein Euro kurz vor 18 Uhr noch. Letztmals notierte die Gemeinschaftswährung Ende Februar weniger als 1.15 Franken. Vor allem die Italien-Sorgen und Gerüchte um einen Euro-Austritt des Landes drückten auf die Stimmung, heisst es in Händlerkreisen.

Experten befürchten, dass sich der Wahlkampf in Italien um den Verbleib des Landes in der Euro-Zone drehen könnte. Dies habe einerseits den Renditen auf italienischen Staatsanleihen Auftrieb verliehen und andererseits auf den Euro gedrückt. Zum Franken hat der Euro nun in den vergangenen Wochen über 5 Rappen eingebüsst.

Seit 8 Uhr morgens geht es steil abwärts: Der Euro-Kurs zum Franken.

Auch die Börsen geben nach: Bis 10.45 Uhr verliert der SMI über 1,8 Prozent. Grössere Abgaben verzeichnen die Finanztitel. UBS, CS & Co. geben zwischen 3 und 4 Prozent ab.

Die Aktienbörsen in Italien und Spanien gerieten ins Taumeln. So sackte der Mailänder Leitindex FTSE MIB im frühen Handel um bis zu 2,2 Prozent ab. Bankaktien wie Ubi Banca, Unicredit oder Intesa Sanpaolo büssten bis zu 3,6 Prozent ein. Die Kursverluste bei den Anleihen können insbesondere die Bilanzen der italienischen Banken belasten, die viele heimische Staatsanleihen im Depot haben.

«Anhaltende Unsicherheit»

Analysten der Commerzbank sehen jedoch nicht nur Italien als Problem für die den Euro an. Dieses sei viel fundamentaler. «Der Euro ist und bleibt ein politisches Experiment und kann politisch scheitern, wenn die erwarteten wirtschaftlichen Vorteile nicht erreicht werden», sagte Experte Ulrich Leuchtmann der Nachrichtenagentur Reuters. Letztere blieben hinter den Erwartungen zurück, nicht zuletzt wegen der Euro-Schuldenkrise.

Zur Regierungskrise in Italien hinzu komme Reuters zufolge die Ungewissheit, wie es in Spanien weitergeht. Dort soll ein Misstrauensantrag gegen Regierungschef Mariano Rajoy diskutiert werden. «Ich erwarte keine Krise, anhaltende Unsicherheit ist aber denkbar», so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank zu Reuters.

An den Staatsanleihemärkten Italiens und Portugals trübte sich die Stimmung weiter ein. Italienische Staatstitel mit einer Laufzeit von zehn Jahren warfen bis zu 2,9 Prozent Rendite ab. Das war der höchste Stand seit Mitte 2014. Portugiesische Anleihen mit gleicher Laufzeit rentierten mit bis zu 2,4 Prozent - ein Hoch seit Herbst 2017. In Spanien stiegen die Renditen ebenfalls, wenngleich weniger stark.

«Italien sollte vielleicht einmal die Regeln genau lesen.»Vitor Constâncio, EZB-Vizepräsident

EZB-Vizepräsident Vitor Constâncio warnte Italien vor einer erneuten Staatsschuldenkrise. «Als 2012 Finanzmärkte das Land attackiert haben, hat das gezeigt: Sie können in ihrer Wahrnehmung sprunghaft sein und die Risikoeinschätzung für einen Schuldner abrupt und schnell ändern, manchmal mit gravierenden Folgen», sagte er dem Nachrichtenmagazin «Spiegel».

Ob die EZB Italien im Notfall vor der Pleite retten würde, liess er offen. Jede Intervention müsse «der Erfüllung unseres Mandats dienen», erklärte Constâncio. Demnach ist die EZB allein für Geldpolitik zuständig und darf keine Finanzierung von Staaten leisten. «Italien kennt die Regeln», sagte der Vize der Notenbank. «Sie sollten diese vielleicht noch einmal genau lesen.»

Nach der gescheiterten Regierungsbildung droht in Italien ein Zweikampf zwischen den beiden populistischen Kräften Fünf Sterne und Lega mit dem Staatspräsidenten Sergio Mattarella. Die Fünf Sterne streben ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten an, da er aus ihrer Sicht mit der Weigerung, den Euro-Kritiker Paolo Savona zum Finanzminister zu ernennen, gegen die Verfassung verstossen habe. (cpm/sda)