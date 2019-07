Draghi will nicht IWF-Chef werden

Der scheidende EZB-Präsident Mario Draghi will nicht Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF) werden. «Ich stehe nicht zur Verfügung», sagte der Italiener am Donnerstag in Frankfurt.

Damit wird er in Washington nicht Nachfolger seiner eigenen Nachfolgerin bei der EZB - der IWF-Chefin Christine Lagarde. Diese hält Draghi für eine hervorragende Wahl: «Sie wird eine ausgezeichnete EZB-Präsidentin sein.» Er kenne sie schon sehr lange - «vielleicht länger als sie und ich uns eingestehen wollen». Lagarde habe einen kollegialen Stil, nutze auch Eingaben ihres Stabes und diskutiere mit dem IWF-Personal.