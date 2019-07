Die problematische Kritik an den Notenbanken

In Europa und auch in der Schweiz zeichnet sich dagegen keine Änderung in Richtung wieder höherer Zinsen ab, wie von Karrenbauer gewünscht. Im Gegenteil: Mario Draghi hat erst kürzlich erklärt, sogar noch weitere Zinssenkungen zu erwägen – womit er gleich auch den Zorn von Donald Trump auf sich gezogen hat, der darin eine unfaire Währungsmanipulation sah, weil die Worte den Euro gegenüber dem Dollar geschwächt haben. Diese Politik der EZB lässt auch in der Schweiz eher weitere Zinssenkungen oder Interventionen in die Devisenmärkte erwarten statt einer Normalisierung der Geldpolitik. So sehen es die meisten Prognostiker. Auch hier dürften deshalb die Erwartungen von Bundesrat Maurer enttäuscht werden.

Das angespannte Verhältnis der Politik zu den Notenbankern in Europa macht deutlich, warum immer mehr Beobachter den Wechsel von Christine Lagarde vom Chefsessel des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu dem der EZB als Nachfolgerin von Mario Draghi für einen klugen Entscheid halten. Niemand erwartet von Lagarde, dass sie an der Politik ihres Vorgängers etwas ändert. Doch Lagarde gilt als perfekte Vermittlerin und Kommunikatorin, und genau diese Fähigkeiten wird sie in erster Linie brauchen, um die Politiker der Eurozone auf eine anhaltende Phase extrem tiefer Zinsen einzuschwören.

Auch Annegret Kramp-Karrenbauer lobte im besagten Interview Christine Lagarde. Ihre Aussagen zur EZB lassen aber für die Zukunft ein eher gespanntes Verhältnis Deutschlands zur Französin erwarten. Nicht nur, weil diese kaum bald Zinserhöhungen einleiten wird, sondern auch, weil schon der IWF unter ihrer Ägide – wie auch andere Organisationen – eine Entlastung der Notenbanken durch höhere Staatsausgaben gefordert hat – und damit war immer vor allem Deutschland gemeint. Denn dieses Land hat hier vom Staatsbudget her die grössten Möglichkeiten. Es ist daher gut möglich, dass die Kritik an der EZB-Politik zum Bumerang wird.