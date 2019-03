Die dreisten Maschen der Immo-Betrüger

Die Betrugsmaschen mit gefälschten Onlineinseraten hätten bei Homegate 2015 ihren Höhepunkt erreicht. «Das Problem ist aktuell nicht mehr so gross wie früher», erklärt Schönenberger. In den letzten Jahren blieb die Anzahl abgefangener Fälschungen in etwa stabil.

Etwas anders sieht die Lage bei Immoscout24 aus. «Wir kämpfen grob geschätzt pro Tag mit 15 bis 20 gefälschten Wohnungsinseraten», sagt Direktor Martin Waeber auf Anfrage. Dank eines «immensen Aufwands» gelinge es, «99,9 Prozent der betrügerischen Anzeigen bereits im Insertionsprozess zu entdecken.» Dennoch könne das Unternehmen nicht garantieren, dass nicht einzelne betrügerische Inserate online gehen. «Als Plattformbetreiber sind wir stark auf die Sensibilität und Vorsicht der Nutzer und Kunden angewiesen», so Waeber.

Aus Sicht von Immoscout24 haben die Betrugsversuche zugenommen. Besonders in den grösseren Städten wie Zürich, Genf, Lausanne und Basel werde aus der herrschenden Wohnungsnot versucht, Kapitel zu schlagen.

Auch die Vorgehensweise der Betrüger werde immer professioneller. «Es ist ein stetiges Wettrüsten», erklärt Waeber. Statt der holprigen Texte von früher würden Betrüger heutzutage oft beinahe fehlerfrei schreiben und ihre Inserate mit glaubwürdigen Details zur Immobilie ausschmücken. Zudem würden die Objekte selten jenseits der Marktpreise angeboten.

Immoscout24 warnt vor einer noch dreisteren Masche, die Betrüger in letzter Zeit einsetzen: Sie kopieren professionelle Inserate von echten Verwaltungen und Maklern eins zu eins – «gleiche Objektbilder, gleiche Beschreibung, gleicher Preis, gleiche Logos, gleiche Adresse, gleiche Rechnungsadresse und Telefonnummer», erläutert Waeber. Der einzige Unterschied: Sie hinterlegen ihre eigene E-Mail-Adresse – und so tappen ihre Opfer dann in die Falle.

Einen möglichen Grund für das oft schlechte Deutsch in den Inseraten nennt Schönenberger von Homegate: Bei den Betrügern handle es sich gemäss ihren Erfahrungen oft um Personen, die auch aus dem Ausland agieren.

Betrüger erkennt man aber am besten daran, dass sie vor der Besichtigung der Wohnung Geld verlangen. Schönenberger stellt klar: «Ein seriöser Anbieter fragt nie nach Geld vor der Besichtigung.» Das sagt auch Waeber von Immoscout24: «Eine solche Vorauszahlung gibt es in der Schweiz gar nicht. Ein Haus oder auch eine Wohnung kann immer zuerst besichtigt werden.»