Intervention der SNB sei gerechtfertigt

Voll des Lobes ist Carstens auch für die oft kritisierte Geldpolitik in der Schweiz: «Die Schweizerische Nationalbank hat gut gehandelt», sagt er. «Die Herausforderung in der Schweiz ist entstanden, weil das Land eine sehr solide Wirtschaft hat. Angesichts der Unsicherheiten und der sehr expansiven Geldpolitik in anderen Ländern sind deshalb grosse Summen an Kapital in die Schweiz geflossen.» Die Schweizer Wirtschaft könne dieses Kapital nicht so schnell absorbieren, erklärt der BIZ-Chef. «Kein anderes Land hätte das gekonnt» sagt er. Es gebe daher eine starke Rechtfertigung dafür, dass die SNB interveniert und Reserven angehäuft hat.

Die BIZ und im Gespräch auch ihr Chef fordern einen besseren Mix der wirtschaftspolitischen Massnahmen, um für ein nachhaltiges Wachstum zu sorgen. Dabei spricht er die Fiskalpolitik an - also die Ausgaben der Staaten und die Steuern - sowie strukturelle Reformen. «Es gibt Länder, die mit Blick auf die öffentlichen Finanzen noch Spielraum haben». Auf die Frage, welche er dabei im Sinn hat, nennt er Deutschland, weitere europäische Länder und China. Zentral sei allerdings der Fokus der Staatsausgaben: Vor allem Investitionen in die Infrastruktur, in die Forschung und in die Bildung müssten im Vordergrund stehen. «Sie haben einen besonders starken Effekt auf ein nachhaltiges Wachstum», sagt der BIZ-Chef.

Als Organisation der Notenbanken kommt die BIZ schliesslich auch nicht darum herum, sich mit den Plänen von Facebook zu befassen, mit dem Libra eine neue Weltwährung zu schaffen. Wie beurteilt das Agustin Carstens? «Die grossen Tech-Firmen haben dank ihrer verfügbaren Daten und Netzwerk-Effekten einen enormen Vorteil gegenüber anderen Institutionen der Finanzindustrie», sagt er. Das rufe nach einer integraleren Regulierung - nicht nur aus Sicht der Finanzstabilität, sondern auch aus Sicht eines funktionierenden Wettbewerbs und aus einer Datenschutzsicht. Ausserdem hält der BIZ-Chef noch eine Reihe von Fragen für ungeklärt: «Es ist zum Beispiel nicht klar, mit welchen Anteilen an stabilen Währungen der Libra gedeckt sein wird. Und es bleibt generell die Frage, was denn der Vorteil gegenüber den bestehenden Währungen sein soll.»