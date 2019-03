Die Entwicklung zeigt im Monatsvergleich aber klare regionale Unterschiede. So sanken die Angebotsmieten in der Zentralschweiz im Februar um 1,0 Prozent. Auch die Genferseeregion, die generell ein hochpreisiges Pflaster für Wohnungssuchende ist, zeigte eine überdurchschnittliche Abnahme von 0,8 Prozent.

Eine leichte Zunahme der Mietpreise verzeichnete dagegen das Tessin mit 0,3 Prozent. Kaum eine Veränderung wiesen die Regionen Zürich, Nordwestschweiz und Espace-Mittelland auf ( 0,1 Prozent).

Angebot in Städten bleibt knapp

Für alle, die auf der Suche nach einer Mietwohnung sind, sehen die Perspektiven gut aus. Aufgrund des grossen Angebots an Wohnungen seien spürbare Steigerungen der Mietpreise in weiten Teilen der Schweiz derzeit kaum ein Thema, heisst es bei ImmoScout24.

In den grossen Städten sehen die Aussichten allerdings weniger gut aus. Dort bleibe es weiter schwierig, eine geeignete und vor allem budgetkonforme Wohnung zu finden. Denn in Grosszentren wie Zürich, Genf, Lausanne, Bern und Basel wächst die Bevölkerung weit schneller als der Wohnungsbestand. Solange diese Tendenz anhalte, gehörten in den grossen Städten steigende Mieten und Warteschlangen bei Wohnungsbesichtigungen zum Stadtbild gehören, so ImmoScout 24 weiter.