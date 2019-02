«Nächste Woche werden die Schiffe mit Fracht an Bord aus Grossbritannien abfahren – einschliesslich der britischen Lebensmittelexporte. Diese werden nach dem 29. März ihr Ziel erreichen», warnte zuletzt Minette Batters, die Präsidentin des britischen Bauernverbands. Eine Ladung gefrorenes Fleisch erreicht den Fernen Osten beispielsweise nach rund einem Monat. Landwirte und Lebensmittelproduzenten müssten also jetzt entscheiden, ob sie britische Produkte auf Schiffe verladen, die am 28. Februar – nächsten Donnerstag – von britischen Häfen aus in See stechen werden.

4,5 Millionen Lämmer ohne Abnehmer

Gewisse Destinationen haben Handelsabkommen mit der EU abgeschlossen, aber nicht mit dem Vereinigten Königreich. Im Fall eines Brexit ohne Abkommen könnten Lieferungen am Zielort mit Zöllen oder anderen Handelsschranken belegt werden. Gewisse Handelsfirmen haben deshalb bereits angefangen, ihre Güter per Luftfracht zu verschicken.

Besonders betroffen von einem ungeregelten EU-Ausstieg wären die Schafzüchter. Sie hingen sehr stark vom Handel mit der EU ab und hätten Mühe, überhaupt einen Absatzmarkt für ihre Produkte zu finden, sagte Bauernpräsidentin Batters. Für rund 4,5 Millionen Lämmer gäbe es im Prinzip keinen Markt.

Massenschlachtungen

Die EU hatte mitgeteilt, dass es bis zu sechs Monate dauern könnte, bis Importe von britischen Lebensmittelherstellern autorisiert werden könnten. Der Bauernverband bezeichnete dies als De-facto-Handelsembargo und mahnte, dies würde Schafzüchter dazu zwingen, ihre überschüssigen Tiere zu schlachten.

Denn die Bauern stünden vor einer schweren Wahl: ihre Herden zu töten oder sie weiter zu füttern. Ein Abgeordneter des britischen Parlaments hatte dem «Guardian» zufolge in einem Treffen mit dem Verband noch gewitzelt, es gebe in ersterem Fall ein «Brexit-Grillieren». Nick von Westenholzen vom Bauernverband sagte derweil, es sei möglich, dass die Regierung den Bauern mit einer Schlachtprämie unter die Arme greifen könnte – einer Art Subvention.