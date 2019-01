Im gesamten letzten Jahr ergibt sich damit für die weltweit zweitgrösste Volkswirtschaft eine Wachstumsrate von 6,6 Prozent. Letztmals wies China 1990 eine derart geringe Zunahme der Wirtschaftsleistung aus. 2017 konnte das reale BIP um 6,8 Prozent gesteigert werden. Im laufenden Jahr rechnen die Weltbank und andere Beobachter mit einer erneuten Wachstumsabkühlung auf unter 6,5 Prozent.

Pekings erlahmter Reformwille

Wie stark diese letztlich ausfallen wird, hängt davon ab, ob China und die USA bis zum 1. März eine tragfähige Lösung im Handelsstreit finden können und die drohende Kaskade gegenseitiger Strafzölle unterbleibt. Die Experten sind sich darin einig, dass der Konflikt zwischen Washington und Peking auf jeden Fall indirekt die chinesische Konjunktur abgebremst hat. Sie verweisen auf die spürbar verschlechterte Stimmung bei Konsumenten und Unternehmern in Fernost und die damit einhergegangene Zurückhaltung bei Anschaffungen und Investitionen.

Prägender aber war der Einfluss des Handelsstreits womöglich in anderer Hinsicht: Er habe die tiefer liegenden Schwächen der chinesischen Wirtschaft offengelegt, behaupten China-Kenner. Aus ihrer Sicht ist das nachlassende Wachstum eine Folge des erlahmenden Reformwillens der Pekinger Führung. Entgegen seinen eigenen Ankündigungen von 2013, als Staatspräsident Xi Jinping einen neuen Effort zur Öffnung und Modernisierung der Wirtschaft in Aussicht stellte, hat er die Uhr seither gar zurückgedreht.

Das bekommen einerseits ausländische Konzerne zu spüren wie zuletzt die Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard: Ihnen wird der Eintritt in den chinesischen Markt zunehmend erschwert. Anderseits ist parallel zur politischen Machtkonzentration in Xis Händen eine verstärkte Förderung und Forcierung des öffentlich kontrollierten Wirtschaftssektors festzustellen. Anstatt die ineffizienten, hoch verschuldeten und defizitären Staatsbetriebe zu zerschlagen, werden sie zu Wachstum und Zusammenschlüssen ermuntert, auf dass sie mit geballter Kraft in Auslandsmärkte vorstossen.

Staatswirtschaft hat wieder Priorität