Der neue Ceneri-Tunnel wird das Tessin umkrempeln

Der Monte Ceneri ist einer der tiefsten Pässe der Schweiz. Er liegt auf gerade mal 554 Metern über Meer. Und doch trennt er das Tessin wie keine andere natürliche Grenze. So wird der nördliche Teil des Tessins Sopraceneri genannt, also: Gebiet oberhalb des Ceneri, der Süden entsprechend Sottoceneri. Hier scheiden sich Kultur und Mentalität, und das bereits seit römischer Zeit: Schon damals verlief am Ceneri eine Grenze, die das heutige Tessin in zwei Verwaltungskreise teilte.

Noch im 19. Jahrhundert barg eine Überquerung des Ceneri grosse Gefahren. Der Pass war wegen der Raubüberfälle auf Reisende berühmt-berüchtigt. Luzerner Kaufleute beschwerten sich schon 1309 darüber, 1864 wurde die letzte Postkutsche überfallen. Bis heute zeugt ein Dorf von dieser düsteren Zeit: Robasacco am Hang des Ceneri. Der Ortsname kann mit «Sackraub» übersetzt werden.

Doch die historisch getrennten Regionen beidseits des Ceneri kommen sich bald so nah wie nie zuvor. An einem Donnerstag im Januar 2016, kurz vor Mittag, war es so weit: Mineure hatten sich von beiden Seiten her so weit in den Ceneri hineingesprengt, dass sie einander die Hände reichen konnten. Ein Jahr später war der letzte Teil der Tunnelverkleidung betoniert, und Ende Mai dieses Jahres wurde das letzte Gleisstück verlegt.

Im Dezember 2020 soll der Ceneri-Basistunnel in Betrieb gehen. Ein Moment, der das Tessin komplett verändern wird. Die Zentren Bellinzona und Locarno sowie Lugano werden viel näher zusammenrücken. «Das wird eine Revolution», sagte Luganos Stadtpräsident Marco Borradori letzte Woche am Rande einer Medienkonferenz.

Ein S-Bahn-Gebiet

Eine Zugfahrt von Bellinzona nach Lugano dauert heute eine halbe Stunde. Mit der Inbetriebnahme des neuen Ceneri-Basistunnels wird es noch eine Viertelstunde sein. Von Locarno nach Lugano brauchen Zugreisende heute eine Stunde. Künftig wird es weniger als eine halbe Stunde sein. «Das Tessin wird zum S-Bahn-Gebiet», sagt Jürg Schmid. Der frühere Direktor von Schweiz Tourismus hat sich unterdessen im Bereich Marketing selbstständig gemacht und berät unter anderem die Region Lugano.

Die kürzeren Reisezeiten haben Auswirkungen auf den Tourismus: «Wir werden die Region Ticino viel besser vermarkten können», sagt Luganos Stadt­präsident Borradori. Und Jürg Schmid sagt: «Das Tessin wird zu einer einzigen Destination, zur Città Ticino.» Wer in Locarno übernachtet, wird viel eher einen kurzen Abstecher nach Lugano machen als heute. Das Gleiche gilt in die andere Richtung.

Die verschiedenen Regionen des Tessins profitieren so vermehrt von Touristen in anderen Gebieten des Kantons. Ein schweizweit einzigartiges Angebot soll diesen Effekt noch verstärken: Seit letztem Jahr gibt es das Ticino-Ticket. Es wird gratis an Hotelgäste abgegeben und ­gewährt diesen Fahrt auf allen öffentlichen Verkehrsmitteln des Tessins.

Das Ticino-Ticket wurde kurz nach der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels eingeführt. So richtig zum Tragen kommen wird es aber erst mit den kürzeren Fahrzeiten, die der Ceneri-Basistunnel bringt. Für das Tessin selbst wird dieser zweite Tunnel wichtiger sein als der ­erste: Der Gotthard-Basistunnel liess das Tessin näher an die Restschweiz heranrücken. Der Ceneri-Basistunnel aber wird die Verkehrsströme innerhalb des Kantons komplett umkrempeln.

Beides gibt dem Tessin neuen Aufschwung – und das kann der Kanton gebrauchen: In den 80er-Jahren galt das Tessin in der Deutschschweiz als Inbegriff für Ferien und Dolce Vita. Doch in den letzten Jahren sanken die Gästezahlen. Wegen der billigen Flüge reisten viele Schweizer auch für Kurzferien vermehrt ins Ausland. Und ausländische Touristen mieden die Schweiz wegen des starken Frankens.

Dazu kommt, dass der Finanzplatz Lugano gelitten hat. Mit dem Bankgeheimnis ist unversteuertes Geld vom drittgrössten Bankenplatz der Schweiz verschwunden – und damit reiche Kunden, die ihren Vermögensberatern ab und zu einen Besuch abstatteten. Dies verbunden mit ein, zwei Nächten in einem ­schönen Hotel. Jürg Schmid sagt, dieser Effekt sei bei allen Finanzplätzen feststellbar, auch in ­Zürich und Genf. «Die Tourismusdestinationen Zürich und Genf haben aber mehr Standbeine, um den Verlust dieser Gäste aufzufangen.»

Wieder mehr Touristen

Lugano hingegen musste sich neu erfinden. So heisst es in einer kürzlich verschickten ­Medienmitteilung der Tourismusregion Lugano, die «fundamentalen Veränderungen des ­Finanzplatzes» hätten zu einem «dynamischen Prozess der Neuerfindung» geführt. Lugano habe sich erfolgreich diversifiziert. Ein Zeuge davon ist das vor drei ­Jahren eingeweihte Kunst- und Kulturzentrum LAC.

Im Tessin ist derzeit viel Aufbruchstimmung spürbar: Bellinzona und Lugano haben neue, schöne Bahnhöfe erhalten, und seit der Gotthard-Basistunnel eingeweiht wurde, kommen wieder mehr Touristen. Im vergangenen Jahr nahm die Zahl der Logiernächte im Kanton um hohe 7,7 Prozent zu, wie Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen. Zwar wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres wieder weniger Logiernächte gezählt. Verglichen mit den letzten Zahlen von vor der Tunneleröffnung, ist aber nach wie vor eine Zunahme feststellbar. Und mit dem Ceneri-Basistunnel wird das südliche Tessin noch näher an die Deutschschweiz heranrücken. Tages- und Wochenendausflüge werden attraktiver.

Schweizer haben durchschnittlich 30 Minuten Arbeitsweg

Der Ceneri-Basistunnel krempelt aber nicht nur die Tourismusströme um, sondern auch die Pendlerströme. Heute ist im Kantonshauptort Bellinzona die Verwaltung stark vertreten, Lugano ist der Finanzplatz und Locarno das Tourismuszentrum. Diese räumliche Arbeitsteilung könnte sich mit dem Ceneri-Basistunnel noch verstärken, heisst es in der Studie «Trendszenario Gotthard-Achse», die das Unternehmen Brugger und Partner im Auftrag des Bundesamts für Raumentwicklung erstellt hat. Entsprechend würden auch die Pendlerströme zwischen den Zentren zunehmen.

Eine halbe Stunde wenden Schweizer im Durchschnitt für ihren Arbeitsweg auf, wie Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen. Mit dem Ceneri-Basistunnel rücken viele Strecken innerhalb des Tessins in diesen Bereich. Die Reise Lugano–Biasca etwa wird noch eine halbe Stunde dauern, ebenso Lugano–Locarno, Lugano–Bellinzona gar nur noch eine Viertelstunde. «Damit könnten sich die Zentren entlang der Hauptverkehrsachsen im Tessin zu einem zusammenhängenden Pendlereinzugsgebiet entwickeln», heisst es in der Studie.

Bellinzona boomt

Einen regelrechten Boom wird der Ceneri-Basistunnel wohl in Bellinzona auslösen: Dank der zukünftigen Reisezeit von gerade mal einer Viertelstunde wird es attraktiv, in Bellinzona zu wohnen und in Lugano zu arbeiten – zumal die Wohnkosten in Bellinzona tiefer sind als in Lugano. Der Markt hat bereits reagiert, wie Zahlen des Beratungsbüros Wüest und Partner von Ende 2016 und Ende 2017 zeigen: Innerhalb eines Jahres sind die mittleren Miet- und Kaufpreise für Immobilien in Bellinzona um mehr als ein Prozent gestiegen, während sie in den teureren Städten Lugano und Locarno zurückgingen.

Die Immobilienpreise gleichen sich also an. Die Tessiner Städte rücken zusammen. Der Monte Ceneri wird damit nicht verschwinden, aber ein Stück von seiner historischen Bedeutung verlieren. (Redaktion Tamedia)