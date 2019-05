Das verkannte Jobwunder

Der Wandel ist leicht zu erklären. Junge, ausgebildete Leute haben heute so gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt wie schon lange nicht mehr. Millionen Menschen in den Industrieländern profitieren von einem spektakulären Wachstum der Beschäftigung, einem «Great Jobs Boom», wie ihn das britische Magazin «Economist» nennt.

Doch die Öffentlichkeit nimmt diesen Boom nicht wahr. In Talkshows wird über die Gefahren für den Zusammenhalt in der Gesellschaft gesprochen, nicht aber über eine Entwicklung, die diese Gefahren mindern könnte, und die Tatsache, dass derzeit Arbeit für fast alle da ist. Dies festzustellen, bedeutet nicht, soziale Nöte oder gar die Sorge wegen der Erderwärmung kleinzureden. Aber die Vermutung ist nicht abwegig, dass die gute Wirtschaftslage für die heute Jungen als selbstverständlich gilt und dass dies einen gewissen politischen und ­moralischen Rigorismus zur Folge hat. Es ist ja kein Zufall, dass die Wahlergebnisse dort, wo der Job-Boom nicht angekommen ist, in Italien zum Beispiel, ganz anders sind.

Wir können es uns eigentlich nicht leisten, die ermutigenden Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt einfach zu ignorieren.

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt kommt meist nur auf dem Umweg über negative Begleiterscheinungen in die Schlagzeilen. Etwa dann, wenn Pflegekräfte fehlen oder Unternehmer mangels Facharbeitern ­weniger investieren. Oft wird der Job-Boom auch als unsoziales Phänomen denunziert. Die neuen Jobs seien schlecht bezahlt und ungesichert («prekär»), behaupten Politiker zum Beispiel.

Aber gerade das stimmt nicht. Sicher, es gibt einen Sockel «geringfügiger Beschäftigung», es gibt miserabel bezahlte Stellen und schlechte Arbeitsbedingungen, was viele zu Recht empört. Das Wachstum findet jedoch vor allem woanders statt: bei den sozial abgesicherten Normalarbeitsplätzen. Die OECD, der Wirtschaftsclub der Industrieländer, berichtet, dass zwei Drittel ihrer Mit­glieder historische Höchststände in der Beschäftigung erreicht hätten.

Ein weiteres Charakteristikum dieses Booms ist es, dass er in seiner Dynamik selbst Ökonomen überrascht hat. Sie unterschätzten jahrelang, was auf den Arbeitsmärkten geschah, und sie überschätzten die negativen Folgen staatlicher Regulierungen, zum Beispiel die Einführung oder die Erhöhung des Mindestlohns in einigen Ländern. Vor allem aber wurden all jene Experten überrumpelt, die fest daran glaubten, dass im digitalen Kapitalismus die Roboter die Arbeit wegnehmen würden. Aus dieser Sorge heraus schlugen einige eine radikale Verkürzung der Arbeitszeit vor. Andere forderten ein bedingungsloses Grundeinkommen, um die Opfer der Digitalisierung aufzufangen. Es ist anders gekommen. Roboter vernichten zwar Jobs, sie schaffen aber auch Raum für neue, und die Bilanz ist bisher positiv.

Es bleibt die Tatsache, dass mit dem Job-Boom ein Phänomen fast komplett ausgeblendet wurde.

Bei der Erklärung darf man es sich auch nicht zu einfach machen. ­Ursache des Booms sind nicht politische Reformen, die Arbeitslose zur Jobsuche animieren sollen. Die haben zwar dazu geführt, dass viele Langzeitarbeitslose wieder Zugang zum Arbeitsmarkt gefunden haben; wenn auch oft zu schlechten Bedingungen. Eher schon haben die Gewerkschaften quer durch Europa mit relativ ­moderaten Lohnforderungen ihren Teil zum Boom beigetragen. Aber auch das erklärt nicht, warum er in fast allen Industrieländern – mit wenigen Ausnahmen wie dem reformun­willigen Krisenstaat Italien – stattge­funden hat.

Wie jeder Boom wird auch dieser ein Ende haben. Es gibt Indizien dafür, dass sich nach gut zehn Jahren dieses Ende nähert. Die politischen Risiken für die Weltkonjunktur nehmen zu, etwa aus dem Handelskrieg zwischen China und den Vereinigten Staaten. Eine neue Rezession ist nicht ausgeschlossen.

Es bleibt die Tatsache, dass mit dem Job-Boom ein Phänomen von zentraler Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft in der Öffentlichkeit fast komplett ausgeblendet wurde. Die gute Nachricht («Die Arbeit geht uns nicht aus») kann sich gegen düstere Erwartungen («Der Kapitalismus zerstört sich selbst») kein Gehör verschaffen. Das verfälscht Debatten und kann zu krassen Fehlentscheidungen führen. Die Erderwärmung zu stoppen, wird schwer genug. Da kann es sich eine Gesellschaft eigentlich nicht leisten, ermutigende Entwicklungen einfach zu ignorieren.