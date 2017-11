Bitcoin nähert sich nächster Rekordmarke

Der Bitcoin-Boom geht ungebremst weiter: Die Kryptowährung hat an Wert zugelegt und nähert sich der 10'000-Dollar-Marke. Allein in den letzten 24 Stunden hat die digitale Währung knapp 10 Prozent an Wert zugelegt.

Der Kurs schlug in der Nacht vom 26. auf den 27. November alle bisherigen Rekorde, wie «Forbes» berichtet. Ein Bitcoin ist derzeit 9708 Dollar wert (umgerechnet rund 9468 Franken) und der Kurs steigt im Sekundentakt weiter. Es sieht so aus, als würde die Blockchain basierte Währung demnächst die 10'000er-Marke knacken.

Ein Bitcoin war zu Beginn des Jahres noch weniger als 1000 Schweizer Franken wert. In den letzten Monaten hat die Kryptowährung den Wert mehrfach verdoppelt. Heiss diskutiert wird, ob der rasante Wertzuwachs bloss auf einer Spekulationsblase beruht oder nicht. (mch)