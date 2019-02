Im Schweizer Tourismus wurden im letzten Jahr gleich reihenweise neue Höchststände aufgestellt. 38,8 Millionen Übernachtungen verzeichneten hiesige Hotels und Kurbetriebe im letzten Jahr, das ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 3,8 Prozent, wie die Daten des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigen. Nicht einmal im Spitzenjahr 2008 gab es so viele Logiernächte.

Alleine Inländer buchten 17,4 Millionen Logiernächte - das sind 2,9 Prozent mehr als im Vorjahr und so viele wie noch nie. Und die ausländische Nachfrage wuchs um 4,5 Prozent auf 21,4 Millionen Logiernächte.

«Das Wetter war fantastisch, die Währung stabil und die Wirtschaft brummte», sagte Schweiz-Tourismus-Direktor Martin Nydegger am Dienstag an der Jahresmedienkonferenz in Zürich. «Aber zugleich hat sich auch die Branche wettbewerbsfähig gemacht.» Die Betriebe hätten in Qualität und neue Preismodelle investiert. So sei etwas das Skifahren in der Schweiz dank dynamischen Preisen deutlich erschwinglicher geworden.

Auch bei den Herkunftsländern gab es neue Bestmarken. So wurden sowohl in Asien ( 4,8% auf 5,4 Millionen) als auch Amerika ( 8,9% auf 3,0 Millionen) Höchststände erreicht.

Berggebieten fehlen 43 Prozent

Nur bei einer Region ergibt sich ein ganz anderes Bild: In Europa legten die Übernachtungszahlen 2008 zwar um 3,3 Prozent zu. Seit 2008 zeigt die Kurve der Logiernächte allerdings nach unten - diese Verluste konnten auch durch die jüngste Erholung nicht wettgemacht werden.

Die Erosion der europäischen Gästebasis trifft dabei vor allem die Bergregionen. Diese haben in den letzten zehn Jahren 43 Prozent der Logiernächte eingebüsst. Wachsen konnten dagegen vor allem die Städte, die vom Trend zu den Städtereisen profitierten. Zum Vergleich: Während in Zürich die Zahl der Logiernächte seit 2008 von 4,9 auf 6,3 Millionen anstiegen, gab es in Graubünden einen Rückgang von 6,2 auf 5,1 Millionen Übernachtungen.

Nicht nur das Wetter und die Wechselkurse prägten diese Entwicklung, sagte Hotelleriesuisse-Präsident Andreas Züllig. «Es gibt auch einen Trend zu kurzfristigen Buchungen und Kurzaufenthalten.» So kamen im Bündnerland 2018 nur 2 Prozent weniger Gäste an als noch 2008. Weil diese aber weniger lange blieben, gaben die Logiernächte dennoch um fast ein Fünftel nach. Und auch bei den Preisen standen die Hotels unter Druck.