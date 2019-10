Banken greifen SNB wegen Negativzinsen an

Franken nicht mehr überbewertet

Zum einen sei der Franken auf dem aktuellen Niveau von 1.10 Franken je Euro nicht mehr überbewertet, sondern nur noch «hoch» bewertet. Dem stimmt auch die SNB in ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung zu, auch die Notenbank spricht seit September 2017 nur noch von einer «hohen» Bewertung und nicht mehr von einer «Überbewertung».

Doch damit enden die Gemeinsamkeiten: Für die Bankiervereinigung würde die aktuelle wirtschaftliche Lage nicht länger rechtfertigen, dass Notenbank den Geschäftsbanken auf Giroguthaben, welche die Banken bei der SNB parken, 0,75 Prozent Strafzins abknöpft.

So seien die Gefahren eines sinkenden Preisniveaus, genannt Deflation, gebannt. Auch die Exportwirtschaft halte sich gut. So haben die Warenexprte in den vergangenen zwei Jahren im Schnitt um fünf Prozent jährlich zugenommen. Die Unternehmen hätten sich erfolgreich an den erhöhten Franken angepasst. «Während sich die wirtschaftliche Eckwerte verbessert haben, nehmen die Nebenwirkungen und die Risiken für die Bevölkerung und die Wirtschaft zu», schreibt die Bankiervereinigung.

Zur der Kritik wollte die SNB keinen Kommentar abgeben. In ihrer jüngsten Geldpolitischen Lagebeurteilung rechtfertigt sie die Negativzinsen erneut: «Die expansive Geldpolitik ist angesichts der jüngsten internationalen Entwicklungen und der Inflationsaussichten in der Schweiz nach wie vor notwendig.»