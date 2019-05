Arbeitslosenquote sinkt im April zum vierten Mal in Folge

Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz hat sich im April den vierten Monat in Folge zurückgebildet. Treiber für die weitere Verbesserung am Arbeitsmarkt war allerdings ein starker Saisoneffekt: In der Bauwirtschaft und weiteren saisonabhängigen Branchen wurden im vergangenen Monat wieder deutlich mehr Arbeitskräfte gebraucht.