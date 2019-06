Fünf Lektionen zum erfolgreichen Netzwerken

Am 14. Juni ist Protest angesagt: Am Nationalen Frauenstreiktag werden die Frauen für Ziele wie Lohn­gleichheit und bessere Arbeitsbedingungen auf die Strasse gehen. Der Unmut über die nach wie vor nicht konsequent ­gelebte Gleichstellung ist gross. Nur gerade 9 Prozent der Geschäftsleitungsmitglieder in Schweizer Firmen sind ­gemäss jüngstem Schillingreport ­weiblich.