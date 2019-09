Der grosse Bluff mit dem Sabbatical

Ich habe mir im Sommer sechs Wochen Auszeit gegönnt. Die Erkenntnis Nummer eins: So ein Mini-Sabbatical wirkt Wunder. Die Erkenntnis Nummer zwei: Wer nichts daraus macht, gerät in Erklärungsnot. Ja, so eine Pause schafft Erwartungshaltungen – bei sich selber und bei anderen. So lange frei? Da muss was Aussergewöhnliches passieren.