So gefährlich ist Dauerstress

«Unter der Woche habe ich keine Zeit zum Zähneputzen, das mache ich am Wochenende.» Was für eine absurde Vorstellung. Wenn es um Pausen und Erholung geht, hören wir aber oft: «Ich habe die nächsten Wochen viel Stress, erholen kann ich mich dann in den Ferien.» Ist die Angst vor Zahnteufelchen grösser als die vor hartnäckigen, manchmal irreparablen Stressschäden?