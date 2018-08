Eines Tages hielt es Nicola Casanova nicht mehr aus: Zum dritten Mal innert sieben Jahren war sie von einem Chef abhängig, der sich wenig um die Arbeit und das Team, dafür umso mehr um sein Ego und seine Karriere kümmerte. Sie fasste sich ein Herz, kündigte ihren Job, ohne einen Plan B zu haben. Und wenig später stand die studierte Betriebswirtin, die gerade noch für den technischen Einkauf in einem namhaften Industriebetrieb verantwortlich gewesen war, in ihrer Garage im aargauischen Zufikon und experimentierte mit der Herstellung von ökologischer Duschseife. Was andere als Abstieg oder den Ausbruch eines Hausfrauensyndroms deuteten, war für Casanova eine grosse Befreiung. «Endlich muss ich mich nicht mehr verbiegen, sondern kann tun, was mir wichtig ist», dachte sie.

Bei Philip Jenzer begann die zweite Karriere nicht in der Garage, sondern in seiner Berner Küche. Nachdem er bei einer Kollegin einen missratenen Ingwerlikör getrunken hatte, wollte es der Jugendarbeiter besser machen. Er pröbelte mit Ingwer, Wodka, Apfelsaft und anderem, füllte Einmachglas um Einmachglas und schaffte sich schliesslich einen 16-Liter-Glasballon an, um seine Experimente an Freunde und Bekannte verschenken zu können. Bald kam ein erster Wirt auf den Geschmack, aber Jenzer zögerte, aus der Liebhaberei ein Geschäft zu machen. Richtig Fahrt nahm die Sache erst auf, als der Ökonom Simon Borchardt dazustiess, der als Risikochef bei einem Investmentfonds tätig war. «Lass uns dieses Abenteuer wagen», schlug Borchardt vor. Dass die beiden nur je 1000 Franken Startkapital und keine ­Ahnung vom Getränkehandel hatten, hielt sie nicht ab.

Hobby und Beruf geht nicht

Auch Florian Rau hat einen ­untypischen Karriereschritt ­gemacht: «Vom Banker zum ­Brockestübler», wie er es selber nennt. Rau hatte die Banklehre absolviert und war bei einer Regionalbank ins Kader aufgestiegen. Doch neben dem Banker gab es immer auch den passionierten Handwerker. Er sei als Töfflibueb aufgewachsen und habe nebenher die ganze Zeit alte Autos und Motorräder gekauft und wieder flottgemacht. Eigentlich war der Plan, dieses Hobby parallel zum 80-Prozent-Pensum bei der Bank weiter auszubauen, aber das ging so sehr auf Kosten der Zeit mit der Frau und den beiden Teenager-Mädchen, dass Rau sich Ende September letzten Jahres entschied, das Hobby zum Beruf zu machen und die Stelle bei der Bank zu kündigen. Er sei dadurch heute viel ausgeglichener, bilanziert der 41-Jährige, der in Wasen im Emmental ein Raritätenmuseum führt, mit Oldtimern handelt und Umzüge durchführt mit ­seinem 3,5-Tonnen-LKW. «Mir tut es gut, mit eigenen Händen etwas zu ­reparieren und der Wegwerfmentalität entgegenzuwirken.»

Raus Erfahrungen in der Werkstatt erinnern an jene des ungleich bekannteren Motorradmechanikers Matthew Crawford. Der studierte Physiker und promovierte Philosoph sorgte in den USA vor zehn Jahren für Schlagzeilen, als er seinen Job als Direktor einer angesehenen Denkfabrik quittierte und eine Motorradwerkstatt eröffnete. In seinem Buch «Ich schraube, also bin ich» rechnete er mit den vielen Managern und Bürolisten ab, die «einen Grossteil ihres Arbeitstages damit verbringen müssen, den Eindruck zu managen, den andere Personen von ihnen haben». Crawford schreibt, er habe sich nie so unfrei und unproduktiv gefühlt wie als Direktor eines Thinktanks in Washington mit fürstlichem Lohn, er habe kaum sinnvollen Einfluss auf die Welt nehmen können.

«Bullshit Jobs»

Der Anthropologe David Graeber hat diesem Phänomen Jahre später den Namen «Bullshit Jobs» gegeben. Gesellschaftlich sinnvolle Arbeit sterbe aufgrund von Automatisierung und Rationa­lisierung zunehmend aus, an ihre Stelle trete eine Art Beschäftigungstherapie für Angestellte. «Es ist, als ob jemand da draussen sinnlose Arbeitsplätze erfindet, damit wir weiterarbeiten», schreibt Graeber. Der Philosoph Crawford zeigt in seinem Buch am eigenen Beispiel auf, welche Konsequenzen es hat, wenn moderne Wissensarbeiter ihrem Tun entfremdet sind, darin keinen Sinn mehr erkennen. Wie viel zufriedener, so seine Botschaft, ist da der Handwerker, der in enger Gemeinschaft mit den Kunden eigenhändig etwas Nützliches schafft.

Die Kehrseite dieser höheren Zufriedenheit und Identifikation mit der Arbeit ist die Einbusse beim Einkommen. Die heute 48-jährige Nicola Casanova brauchte sieben Jahre Anlaufzeit, bis sie ganz vom Verkauf ihrer Dusch- und Kosmetikprodukte leben konnte. In dieser Zeit zapfte sie ihr Erspartes an und jobbte nebenher als Interimsmanagerin. Hätte sie mehr Kompromisse bei der Produktion ihrer Seifen gemacht, wäre es vielleicht schneller gegangen, aber ihr war wichtig, auf synthetische Inhaltsstoffe zu verzichten und weder Palmöl, Aluminium, Alkohol noch Konservierungsstoffe zu verwenden. «Jede Entscheidung für einen Rohstoff ist eine sehr persönliche Sache», sagt Casanova, ihre Werte wie Gesundheit, soziales Engagement und Nähe zur Natur fliessen direkt in die Produkte ein.

Lieber einsam statt Leerlauf

Dadurch reagiere man allerdings auch sensibler auf Rückschläge. Nach einsamen Tagen an Weihnachtsmarktständen habe sie manchmal erwogen, einen Job anzutreten, der nichts mit ihr zu tun habe, erinnert sich Casanova. Dann habe sie sich daran erinnert, wie viel Ineffizienz sie in grossen Unternehmen erlebt habe. «Wenn ich mir diese Leerläufe vor Augen führte, konnte ich einfach nicht glauben, dass ich von der eigenen Handarbeit nicht leben kann.» Bereut hat Casanova ihren Schritt «noch keine Sekunde». Seit einiger Zeit bietet die Ökonomin auch Kurse an, in denen Laien ihre eigene Seife herstellen können. «Das Bedürfnis, mit eigenen Händen etwas zu produzieren, ist weitverbreitet.»

Der 33-jährige Philip Jenzer und der 36-jährige Simon Borchardt konnten ihr Hobby schon knappe zwei Jahre nach dem Verkauf der ersten Flaschen «Ingwerer» zum Beruf machen. Heute, vier Jahre später, beschäftigen sie vier Festangestellte. Ihr Likör ist längst nicht mehr nur in Berner Bars, Hotels und Haushalten ein Begriff, sondern auch in Zürich, Wien, Amsterdam und Tokio erhältlich. In Berlin betreiben die beiden Unternehmer eine Tochterfirma für Produktion und Verkauf, in Österreich vertreibt ein Franchisenehmer die Getränke. In den letzten vier Jahren hat sich der Umsatz vervielfacht, obwohl die beiden Unternehmer ab und zu bewusst das Tempo drosselten, etwa einem Grossverteiler, der sie ins Sortiment aufnehmen wollte, einen Korb erteilten.

Mit dem Produkt wachsen

«Wir haben eine persönliche Marke mit einem eigenen Charakter geschaffen», begründet Jenzer. Und Borchardt ergänzt, man wachse gemeinsam mit dem Produkt, lerne dazu, wäge immer wieder ab, was gut sei und zur Marke passe. «Und jedes Mal ist es ein besonderer Moment, wenn wir in einer Bar eine der eigenen Flaschen sehen und wissen: Auch die ging durch unsere Hände, auch die gäbe es nicht ohne unsere verrückte Idee.» Diese Befriedigung, in aller Freiheit etwas zu gestalten, entschädige bei weitem dafür, dass es weniger Ferien gebe als auch schon.

Auch bei Florian Rau haben sich die Ferien verändert, seit er den Bankjob aufgegeben hat. «Weniger ist mehr», meint er salopp, der Erlebniswert sei nicht geringer, wenn man für 35 Franken pro Nacht auf dem Campingplatz übernachte. Vorher habe er deutlich mehr Luxus gehabt, aber kaum die Zeit und Ruhe gefunden, diesen zu geniessen. Heute gönnt er sich manchmal den Luxus, viel Zeit in die Instandsetzung alter Maschinen zu investieren. In die Restauration einer selbstfahrenden Holzfräse aus Wasen haben ein Kollege und er 450 Arbeitsstunden gesteckt.

«Entscheidend ist, dass der Mix stimmt», sagt Florian Rau. Neben dem Handel mit Oldtimern, der Werkstatt mit Museum und den Umzügen/Hausräumungen hat Rau zwei weitere Standbeine: Er vermietet in Wasen die Räumlichkeiten mit all den Raritäten an Festgesellschaften und betreibt im nahe gelegenen Eriswil in einer alten Käserei eine Brockenstube, die bald um ein Bistro ergänzt werden soll.

«Ich lebe hier meinen Bubentraum», sagt Florian Rau und fügt an, das Interesse an seinen Objekten sei auch deshalb so gross, weil seit einiger Zeit ein regelrechter Töffli-Hype herrsche. «50-jährige gestandene Männer holen sich ein Stück ihrer Jugend zurück, indem sie auf einem restaurierten Töffli über drei Pässe ins Tessin fahren.»

