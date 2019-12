Gleichberechtigung am Arbeitsplatz gibt es erst in 257 Jahren

Weltweit habe es im Vergleich zum Vorjahr insgesamt Fortschritte bei der Gleichberechtigung gegeben, betont das WEF – allerdings würden die meisten von uns die Gleichstellung der Geschlechter nicht mehr erleben. Gehe es im gleichen Tempo weiter wie bisher, dauere es bis dahin noch 99,5 Jahre .

Die Organisation untersuchte in 153 Staaten vier Bereiche: Zugang zu Bildung, Wirtschaft – etwa Gehälter und Chancen auf Führungspositionen –, Gesundheit und politische Mitwirkungsmöglichkeiten. Am wenigsten Gleichberechtigung gibt es weiterhin in der Politik, auch wenn die Zahl der weiblichen Abgeordneten in vielen Ländern zugelegt hat. Allerdings halten Frauen nur ein Viertel der untersuchten Parlamentssitze und nur ein gutes Fünftel der Ministerämter.

In fast jedem Land verbringen Frauen doppelt so viel Zeit mit Betreuungs- und Freiwilligenarbeit.