Gewinn statt Wachstum: Julius Bär ändert die Strategie

Im vergangenen Jahr sank der Gewinn der Bank wegen mehrerer Sondereffekte um 37 Prozent auf 465 Millionen Franken. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 1.50 Franken je Aktie erhalten – nachdem diese zuvor fünf Jahre in Folge gestiegen ist. Bei den Anlegern kam die Richtungsänderung nicht gut an: Die Bär-Aktie gab knapp 4 Prozent nach.

Grössere Konkurrenten haben bereits vorgelegt

Mit dem neuen Fokus vollzieht Bär einen Strategieschwenk, den grössere Konkurrenten wie UBS und Credit Suisse bereits seit einiger Zeit eingeleitet haben. «Bär geht nun – etwas später – auch in diese Richtung», sagte Analyst Venditti.

Die UBS strebt in ihrer grössten Sparte Vermögensverwaltung unter dem neuen Chef Iqbal Khan über mehrere Jahre hinweg eine Steigerung des Vorsteuergewinns von 10 bis 15 Prozent an – auch wenn sie dieses Ziel bislang nicht erreicht hat. Das Nettoneugeld weist die grösste Schweizer Bank noch aus – will sich aber nicht mehr daran messen.

Und auch bei der Credit Suisse verliert diese Messgrösse nach Einschätzung von Bankenanalyst Venditti an Bedeutung. «Was dort in den letzten Jahren zum Gewinnwachstum beigetragen hat, war insbesondere die Senkung der Kosten», sagte er. Das dürfte mit dem angekündigten Sparprogramm wohl künftig auch bei Bär so sein.