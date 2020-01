Geschäftserfolg per Dekret

Ihr gehört auch das Ingenieurbüro Urbinveste, das 2013 im Auftrag des Staats einen Plan entwickelte, einen Teil der Küste in Luanda neu zu gestalten. Einstige Küstenbewohner erzählen, sie seien im Zuge der Umgestaltung wie Ungeziefer vertrieben, mit Tränengas besprüht, mit Knüppeln geschlagen worden, bis sie weggingen und die Häuser niedergewalzt wurden. Die Slumbewohnerin Faustina Lurubo fasst die Lage in Angola so zusammen: «Die Familie dos Santos ist so reich, und wir haben nichts.»

Bürgerkrieg und Ölboom

Der Aufstieg von Isabel dos Santos wirkte lange umso faszinierender, als ihre Heimat schwer gebeutelt worden war. Angola gehörte zu jenen Staaten, in denen der Kalte Krieg zu einem heissen wurde. Nachdem Portugal das Land 1975 in die Unabhängigkeit entlassen hatte, kämpften die USA und die Sowjetunion um Einfluss, es begann ein jahrzehntelanger Bürgerkrieg. Erst 2002 kam der Friede. Es folgte ein Boom, der hohe Ölpreis spülte Milliarden in die Staatskasse. Präsident dos Santos wollte seine sozialistische Vergangenheit hinter sich lassen und das Land in eine turbokapitalistische Zukunft führen.

Diesen Anspruch verkörperte niemand so gut wie dessen Tochter Isabel mit ihren Firmenbeteiligungen, ihrer Weltgewandtheit und ihrem Instagram-Account. Ihr Mann Sindika Dokolo, der aus dem Kongo stammt, handelte mit Diamanten und Kunst. Alles, was das Traumpaar anfasste, schien zu gelingen. Wiederholte Korruptionsvorwürfe wurden im Westen überhört.

Obwohl die Interessenkonflikte der angolanischen Präsidentenfamilie offensichtlich waren, schien dies in Europa kaum jemanden zu stören.

Nun verraten mehr als 715'000 Dokumente eine Fülle neuer Details aus der Geschäftswelt von Isabel dos Santos und erhärten den Verdacht, dass sie von ihrer Nähe zum Präsidenten erheblich profitiert hat. Das Material wurde der Platform to Protect Whistleblowers in Africa (PPLAAF) zugespielt, diese teilten die Luanda Leaks mit dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) in Washington; dieses kooperierte unter anderen mit der «Süddeutschen Zeitung» und der Redaktion dieser Zeitung (lesen Sie die ganze Enthüllungsstory hier).

Die Recherchen nähren den Verdacht der Vetternwirtschaft. Isabel dos Santos und ihr Mann Sindika Dokolo bestreiten sämtliche Vorwürfe vehement. Ende Dezember, wenige Tage nach einer Anfrage des ICIJ an die angolanische Regierung zu den Geschäften von dos Santos, fror die angolanische Justiz Konten und Beteiligungen von Isabel dos Santos ein und erhob den Vorwurf, sie, ihr Mann und ein Vertrauter schuldeten dem Staat mehr als eine Milliarde Dollar. Isabel dos Santos wiederum bezeichnet sich als Opfer einer «orchestrierten Attacke durch die aktuelle Regierung».