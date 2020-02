Wo gibt es günstige Börsenaufträge?

Von Martin Spieler (publiziert am Sat, 01 Feb 2020 03:50:48 +0000)

Aus Kostengründen überlegen meine Frau und ich, die Bank zu wechseln. In erster Linie möchten wir dadurch deutlich tiefere Depotgebühren erreichen. Wir wollen selber über allfällige Veränderungen in unserem Portfolio entscheiden und wollen daher keinen Verwaltungsauftrag an die Bank erteilen. Einige Konten mit flüssigen Mittel für das tägliche Leben möchten wir bei unserer heutigen Bank belassen. Als Wertschriftendepot haben wir Cash Bank Zweiplus AG ins Auge gefasst. Handelt es sich bei dieser Bank um eine reguläre Bank? E.W.