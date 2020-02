Wie Sie mit Aktien die Pflegekosten absichern

Von Martin Spieler (publiziert am Sat, 15 Feb 2020 03:50:53 +0000)

Ich bin 51 Jahre alt und lese immer wieder von hohen Kosten für die Alterspflege, die im Alter das Vermögen der Leute auffrisst. Jetzt hatte ich die Idee, dass ich einen Teil meines Geldes in Aktien investiere, die von der demographischen Entwicklung profitieren. Das so investierte Kapital lasse ich dann bis ins Alter liegen, mit dem Ziel, dass ich dann damit meine allfälligen Pflegekosten zahlen kann. Was denken Sie darüber? F.U.