Wie Sie auf US-Dividenden-Stars setzen

Von Martin Spieler (publiziert am Wed, 22 Jan 2020 03:50:32 +0000)

Ich möchte in amerikanische Aktien investieren, möglichst in solche, die eine schöne Dividende aufweisen. Welche Titel sind aus Ihrer Sicht interessant? K.R.

Am US-Aktienmarkt mit seiner Vielzahl an Unternehmen würde ich nicht in Einzeltitel investieren, sondern den Markt über einen Fonds oder Exchange Traded Fund ETF abdecken.

Das hat den Pluspunkt, dass Sie trotz der immensen Grösse des Marktes eine breite Diversifikation erreichen. Wenn Sie Einzelpositionen halten, ist eine breite Diversifikation bei kleineren Vermögen kaum machbar.

Neben einem klassischen US-Aktienfonds könnten Sie einen Indexfonds oder einen ETF erwerben, der an den wichtigen S&P 500-Index gekoppelt ist. Damit erreichen Sie bereits eine gute Abdeckung.

Da Sie mir aber auch noch schreiben, dass Ihnen als Kriterium für Ihre Aktienauswahl auch eine attraktive Dividende wichtig ist, würde ich mir den S&P 500 Dividend Aristocrats-Index genauer anschauen. Das ist ein Index, der aus über 50 US-Börsenfirmen aus mehr als zehn Branchen zusammengesetzt ist, die ihre Dividenden seit wenigstens 25 Jahren ohne Unterbruch jedes Jahr angehoben haben und nicht allein nur eine schöne Dividende versprechen, sondern auch positive Wachstumsperspektiven aufweisen.